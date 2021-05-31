 

Психолог о странном поведении Бузовой: “Всегда во всем винит мужчин”

31.05.2021, 8:54, Разное
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Психолог Дмитрий Ковпак объяснил странное поведение певицы Ольги Бузовой в Волгограде. Он прокомментировал ее последнее выступление в этом городе.
В очередной раз Ольга Бузова оказалась в центре скандала. Из-за странных высказываний со сцены бывшую ведущую проекта «Дом-2» заподозрили в алкоголизме. Психолог Ковпак рассказал, с чем еще может быть связано поведение знаменитости.

Эксперт считает, что спиртные напитки – только лишь проводник. Само же желание их употреблять свидетельствует о попытке компенсировать собственное состояние. По словам психолога, Ольга Бузова переживает ценностный кризис. Он связан с ее неудачными попытками построить отношения с мужчинами.

Ведущая очень рано почувствовала вкус денег. Она смогла реализоваться в профессиональном плане, но ей не удалось достичь успехов в личной жизни. Психолог считает, что Ольга Бузова во всем винит мужчин, поэтому у нее наблюдается психоэмоциональный срыв. В таком состоянии однажды побывал едва ли не каждый человек, который пережил предательство или оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Специалист посоветовал Бузовой и всем людям с подобными проблемами перестать винить других. Прежде всего, необходимо разобраться в себе и собственных жизненных ценностях.

Источник: www.5-tv.ru



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