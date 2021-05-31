В Днепре голый мужчина спрыгнул с многоуровневой парковки и погиб

Издание опубликовало в Telegram видео инцидента, смотреть ролик не рекомендуется людям со слабой нервной системой.

Мужчина “громко кричал, пел и вел себя неадекватно”, отмечает “Информатор”.

На видео зафиксировано, как он висит на рекламной вывеске, затем забирается в помещение парковки и через некоторое время, разбежавшись, прыгает вниз с высоты примерно пятого этажа.

По данным издания, пострадавшего медики пытались спасти около получаса, но он скончался.

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