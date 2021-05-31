 

Без Нетаньяху. Партии в Израиле готовятся сформировать новое правительство

31.05.2021, 8:52, Новости дня
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Беннет сказал, что попытки создать ротационное правительство с Нетаньяху не принесли желаемого результата, “потому что никто не верит, что обещания будут выполнены”. 

Он объявил о готовности создать новое правительство и коалицию с Яиром Лапидом и его партией “Еш Атид”.

Нетаньяху выступил с заявлением после Беннета и обвинил его в “трюках и бесконечной лжи”. По мнению премьер-министра, речь идет о “самом большом политическом мошенничестве в истории государства”. 

Как пишет The Times of Israel, Беннет назвал формирование новой коалиции без партии Нетаньяху “Ликуд” единственной альтернативой очередным выборам. 

Миллионер Беннет может стать новым премьер-министром в случае создания коалиции из оппозиционных партий, пишет Reuters. Агентство отмечает, что 49-летний Беннет – сын американских эмигрантов, современный ортодоксальный еврей. В 1999 году основал компанию Cyota, которая занимается разработкой программного обеспечения в области компьютерной безопасности, а затем переехал в Нью-Йорк, где в 2005 году продал ее американской охранной фирме RSA за $145 млн.

Контекст:

Нетаньяху 6 мая потерял право на формирование правительства Израиля – истек срок в 28 дней, отведенный ему для этого. В связи с этим страна оказалась на пороге пятых с апреля 2019 года парламентских выборов. 

Прежнее правительство Израиля распалось в декабре прошлого года из-за того, что партнеры по правящей коалиции Нетаньяху и бывший спикер Кнессета, председатель партии “Кахоль Лаван” Бенни Ганц не договорились о госбюджете на следующий год. Тогда Нетаньяху отказался утверждать бюджет, сославшись на чрезвычайные обстоятельства в связи с пандемией коронавируса.

Критики заявляли, что Нетаньяху хотел помешать Ганцу занять пост премьер-министра осенью 2021 года, как это было согласовано в коалиционном договоре.

На четвертых парламентских выборах большинство голосов набрала партия “Ликуд” (более 24%). Второе место заняла партия “Еш Атид” с 13% голосов.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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