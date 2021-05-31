 

Ляшко пообещал нарастить темпы вакцинации в Украине в июне

31.05.2021, 8:52, Новости дня
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По его словам, в Украине сейчас нет достаточного количества вакцины, чтобы полностью загрузить все платформы, которые есть в стране.

“Сейчас на территории Украины есть полтора миллиона доз вакцины CoronaVac. Полмиллиона Pfizer пришло, полмиллиона доезжает. И полмиллиона в рамках COVAX мы получим на неделе – 7 июня. Уже оформляются документы на поставку вакцины AstraZeneca”, – сказал Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что в июне темпы вакцинации населения в Украине должны значительно ускориться.

“Уже в июне у нас должен быть первый такой старт, когда большое количество вакцины одновременно будет на территории Украины. Это позволит нарастить темпы прививок”, – сказал министр.

По мнению Ляшко, за время пандемии в Украине накопилась “карантинная усталость”, поэтому на лето ограничения в стране могут “чуть-чуть” ослабить.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За время эпидемии в Украине подтвердили 2,2 млн случаев COVID-19 (1022 – за 30 мая), более 50 тыс. человек умерли.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин (его планируют продлить до августа). Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. На 29 мая все регионы Украины находятся в “желтой” зоне.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. В Украину завезли около 3,5 млн доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech. Последняя партия вакцины, которая поступила в Украину – 500 тыс. доз китайского препарата CoronaVac.

В Минздраве утверждали, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

На 30 мая в Украине вакцинировали против коронавируса более 1 млн человек, из них 125 437 получили обе дозы препарата от COVID-19.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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