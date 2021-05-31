В воскресенье в Украине от коронавируса прививали во всех регионах, кроме одного

“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 6168 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 5828 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 340. […] Было сделано на 2424 прививки меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию проводили силами 60 мобильных бригад по иммунизации и 120 пунктов прививок”, – говорится в сообщении.

Согласно опубликованным данным, больше всего доз вакцин ввели 30 мая в Киеве – 2073.

Прививки делали во всех регионах Украины, кроме Ровенской области.

“Всего с начала кампании по вакцинации сделана 1 147 581 прививка. Вакцинированы 1 021 806 человек, из них получили первую дозу 1 021 804 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 125 777 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)”, – объяснили в Минздраве.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, последние сутки в Украине чаще прививали вакциной Sinovac от Biotech, было введено 5836 доз этого препарата (большинство – как первую дозу).

Контекст:

В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

В Минздраве утверждали, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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