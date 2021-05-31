Handelsblatt – немецкий Siemens рискует репутацией, продолжая вести бизнес в Белоруссии

Немецкий концерн Siemens, вовлечённый в ряд проектов в Белоруссии, должен свернуть свою деятельность на территории республики, считает журналист Маттиас Брюгманн. В своей статье для Handelsblatt он пишет, что продолжение деятельности Siemens в Белоруссии грозит компании репутационными издержками.



Reuters

Ряд политиков из немецкого бундестага и Европарламента потребовали от немецкого концерна Siemens выйти из своих проектов в Белоруссии, пишет журналист Маттиас Брюгманн в своей статье для Handelsblatt. Это заявление также касается и нескольких немецких банков, кредитующих белорусские сделки Siemens.

Как пишет Брюгманн, электричество с построенных Siemens электростанций используется, в том числе, для того, чтобы заряжать электрошокеры, «которые затем используются для пыток белорусских оппозиционеров». На этом фоне слова пресс-секретаря Siemens о том, что электричество является одной из «основных потребностей человека» выглядит цинично, пишет издание.

Пропитание также является одной из основных потребностей, пишет Брюгманн. Однако ЕС собирается заблокировать ввоз белорусского калия, используемого для изготовления удобрений. По мнению автора, сейчас время для жёстких экономических санкций: если немецкие предприятия в Белоруссии не свернут свой бизнес по собственной воле, это станет ударом по их репутации.

Автор отмечает, что один из шведских кредиторов сделок Siemens в Белоруссии уже вышел из проекта ввиду обстановки с правами человека в стране. По мнению журналиста, руководители концерна Siemens должны «выдернуть стоп-кран».