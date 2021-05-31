Le Monde – «опаснее, чем вирус» — бразильцы снова протестуют против Болсонару

По всей Бразилии прошли массовые демонстрации против политики ультраправого президента Жаира Болсонару и его методов борьбы с коронавирусом, пишет Le Monde. Больше половины населения считают, что ему необходимо выдвинуть импичмент, и поддерживает бывшего лидера страны Луиса Инасиу Лула да Силва, которому прочат победу на выборах президента в следующем году.



Reuters

В субботу, 29 мая, десятки тысяч человек вышли на новые демонстрации во многих городах Бразилии против ультраправого президента страны и его спорных решений во время пандемии COVID-19, которая продолжает ежедневно уносить жизни 2 500 человек, пишет Le Monde. Рейтинг главы государства быстро снижается, а по данным опроса PodeData, большая часть населения (57%) теперь требуют выдвинуть ему импичмент.

Как рассказывает издание, в задачу бразильских левых входило проведение массовых протестов, чтобы сместить бессменного Жаира Болсонару с его поста лидера страны. Им удалось вывести людей на улицы по крайней мере 200 человек, которые выкрикивали лозунг «Fora Bolsonaro!» («Долой Болсонару!»).

В Рио-де-Жанейро демонстрация прошла под солнцем на главных проспектах и небольших улочках в центре города. По такому случаю участвующие группы вытащили свои флаги: красный для левых профсоюзов, зелёный для экологов, фиолетовый для феминисток и чёрный в память о 460 тыс. человек, которые стали жертвами коронавируса. По требованию организаторов, все или почти все протестующие пришли в масках.

На авеню Варгас в стороне от колонны, избегая толпы, шагает Родриго. «Я немного боялся приходить в разгар пандемии, — признался 34-летний учитель в интервью французской газете. — Но мы не можем оставаться дома на фоне того, что происходит! Правительство Болсонару опаснее, чем вирус».

В самой колонне манифестантов царит тяжёлая атмосфера: здесь находятся семьи умерших от коронавируса. «Я отказываюсь становиться статистикой» — можно прочитать на одном из плакатов. В Рио, как и в других городах, на протест вышли многие, однако он не перерос в настоящее цунами.

В этом частично виноваты сами левые, отмечает издание: не все из них посчитали обоснованным проводить массовый митинг в разгар эпидемии. Так, популярный Национальный центральный союз (CUT) и Движение безземельных крестьян (MST) не выпускали официальных призывов для своих сторонников.

В результате на улицах Рио насчитывалось много студентов, учителей, чиновников, несколько рабочих из профсоюзов, пенсионеров и представителей среднего класса. В то же время бедных слоёв населения было мало, а жители фавел остались дома.

«Уже не так уж мало народу для коронавирусного времени! Это только начало!» — утешается 46-летняя Клара, работающая в администрации. При этом она не строит иллюзий по поводу итогов демонстраций. «Не думаю, что Болсанару собираются отстранить от власти. Он покупает депутатов в парламенте, — считает Клара. — С божьей помощью над ним одержат победу на выборах 2022 года».

И действительно, у протестующих уже есть свой кандидат на выборах в следующем году — им стал 75-летний бывший президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. Его изображение, как портрет рок-звезды, глядит со знамён, плакатов и бандан почти по всему городу. Перед огромной надувной фигурой популярного лидера левых в президентском облачении его сторонники останавливаются и поднимают в воздух руки с вытянутыми в форме буквы «L» большим и указательным пальцем — теперь этот знак стал символом победы.

Последние опросы общественного мнения показывают, что действующий президент значительно проигрывает своему оппозиционному сопернику. «Лула единственный способен выиграть. Это самый великий лидер в истории Бразилии и Латинской Америки. Я уверен, что он выиграет!» — уверена 35-летняя Хаян, у которой на футболке написано «Лула 2022». Её подруга Лариса с ней согласна: «Мы обе из Северо-восточного региона, бедного района, которому до Лулы никто не помогал. Для нас он герой».

До выборов ещё далеко, а пока неясно, смогут ли левые организовать ещё один митинг в ближайшее время: пока вакцинация стоит на месте, эпидемия снова набирает обороты, и впереди вырисовывается перспектива третьей волны. Как предполагает Le Monde в заключение, траур по жертвам может снова подтолкнуть к народному возмущению. Так, 38-летний лесник Леон не собирается уступать: «Болсонару несёт ответственность за смерть нескольких тысяч бразильцев. Это преступник, который оставил свой народ умирать».