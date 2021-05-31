Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму

Более трети россиян (35%) считают, что для достойного содержания одного ребенка необходимо 15-30 тыс. рублей в месяц, свидетельствуют данные исследования банка «Открытие».

По мнению еще 33% респондентов, на достойное содержание ребенка требуется от 30 до 50 тыс. рублей. Каждый пятый житель России считает, что эта сумма составляет от 50 до 100 тыс. рублей в месяц, а 8% опрошенных считают, что на это нужно свыше 100 тыс. рублей ежемесячно, передает РИА «Новости».

При этом 6% опрошенных считают, что для достойного содержания одного ребенка в РФ достаточно 15 тыс. рублей в месяц – суммы, незначительно превышающей официальный прожиточный минимум.

Опрос проводился по репрезентативной выборке среди тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Ранее исследование сервиса SuperJob показало, что жителям РФ необходимо зарабатывать 173 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым.