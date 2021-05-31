 

ФСБ перекрыла канал контрабанды авиадеталей в Омске

31.05.2021, 8:40, Новости дня
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Сотрудники управления ФСБ РФ по Омской области перекрыли канал контрабанды за рубеж авиационных частей для военных и транспортных самолетов, которые двое местных жителей похищали на базе хранения одной из войсковых частей региона, сообщила в понедельник пресс-служба регионального УФСБ.

«Сотрудник одного из оборонных предприятий региона, бывший начальник отдела хранения одной из войсковых частей, дислоцированных на территории Омской области, майор запаса Седых В. В. с помощью действующего работника базы хранения указанной войсковой части Толстопятовой О. А., организовал хищение комплектующих, используемых в военной и транспортной авиации. Похищенные изделия задержанный реализовывал посредством сети Интернет покупателям из Москвы. Далее детали военного назначения поставлялись за границу, в том числе на Украину. В результате проведенных мероприятий при попытке передачи покупателю военных комплектующих Седых был задержан сотрудниками спецподразделения управления с поличным», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Дома у Седых при обыске также были обнаружены приготовленные к продаже детали авианазначения. Военно-следственный отдел по Омскому гарнизону возбудил в отношении Седых и Толстопятовой уголовное дело о подстрекательстве к присвоению в крупном размере.

Напомним, в октябре омский суд приговорил гражданина Украины Игоря Кузнецова и россиянина Николая Черноскутова к лишению свободы за попытку контрабанды из Омска на Украину деталей авиационной военной техники.



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