Игра по Тухелю

«Челси» снова на вершине, а «Манчестер Сити» горюет в базовом лагере.

Умом футбола не понять, а финалисты Лиги чемпионов заставляли всех нас заниматься именно этим. Они были настолько правильными в воплощении своих планов, и настолько убедительными в разрушении планов соперника, что, казалось, можно было сразу ставить на послематчевые пенальти. Тимо Вернеру дозволялось чуть больше, чем остальным, но и неудачливый форвард «Челси» в конце концов стал, как все.

Фото: EPA

Гимн умелой, героической и в чем-то даже красивой обороне все громче звучал над легендарным стадионом «Драгау» в Порту, пока перед перерывом тот же самый Вернер не увел за собой защитника «горожан» Рубена Диаша, и дал возможность Мэйсону Маунту выполнить самый гениальный разрезающий пас нынешнего розыгрыша. «Сити» ждал, что «Челси» будет долго ходить вокруг да около, ища лазейку, а тут перед Каем Хаверцем оказалась целая улица, голкиперу Эдерсону ничего не оставалась, как вылететь навстречу, но это был не его миг, не он владел ситуацией. Пока мяч катился в пустые ворота, болельщики «Сити» успели понять всю неотвратимость происходящего.

Еще ничего было не решено, но «Челси», который не был фаворитом в этом английском финале, чуть крепче держал нити управления игрой,

практически не ошибался, и в конце концов заставил команду великого Пепа Гвардиолы устать от бесплодных попыток прорвать оборону, центром которой был Нголо Канте. Канте был неустрашим, тактически и эстетически безупречен, воплощая собой идеал современного опорника, играющего под девизом «выжигая, созидай!».

Вот так от Гвардиолы, в первый раз игравшего с «Манчестер Сити» в финале, уплыл заветный «ушастый» приз европейского клубного футбола, к которому нынче он был ближе всего. В предыдущие годы его легкая, даже слишком легкая кавалерия останавливалась на подступах, в ее красивой поступи не чувствовалось уверенности победителей, «Сити» был слишком изящен, чтобы при необходимости выгрызать победу и биться в кровь. Блестяще поставленная Гвардиолой игра работает на длинной дистанции, вот и сейчас «Сити» не было равных в премьер-лиге, «горожане» еще и Кубок лиги взяли, и до финала Лиги чемпионов, наконец, дошли — и привычно споткнулись, пусть и в последний момент.

«Челси» мне не дорог, а то, что это команда Абрамовича, симпатий клубу не добавляет, но… Что-то есть такое, заставляющее за лондонцев переживать — если они, к примеру, играют с «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпулем». Не чужие они, как ни крути. Андрей Шевченко за них играл, и Юрий Жирков, а то, что «Челси» системно прагматичен при любых тренерах и составах — так для качественной команды не криминально походить на владельца, закрытого на все пуговицы и улыбающегося на публике только в исключительных случаях.

Томас Тухель. Фото: ЕРА

Нынешний герой финала Томас Тухель увиделся с хозяином в первый раз только сейчас, непосредственно в бушующей чаше «Драгау» после победы — до этого, видимо, владельцу клуба нужды не было встречаться с очередным специалистом. Тухель в должности главного тренера сменил легенду «Челси» Фрэнка Лэмпарда непосредственно по ходу сезона, и одно это должно было насторожить конкурентов — две таких смены приводили «Челси» прямиком в финал Лиги чемпионов, причем Роберто Ди Маттео финал-2012 выстраданно выиграл у «Баварии». Но, как и проигравшего в Москве финал-2008 «Манчестер Юнайтед» Авраама Гранта, от быстрого увольнения это не спасло. Тухель, год назад выходивший в финал с парижским ПСЖ, в «Челси» идеально повторил «схему Абрамовича», и что бы там ни говорили о длительном контракте, от закольцовки в духе Гранта и Ди Маттео немецкий специалист не застрахован.

Работу в «Челси» Тухель проделал, конечно, выдающуюся. Состав вкупе с невнятной игрой достался ему от Лэмпарда, но команда в кратчайший срок прямо на глазах выработала победительную уверенность.

Размытый рисунок обрел необходимую четкость, молодые новобранцы, за которых «Челси» не ругал только ленивый, вписались в него чуть ли не идеально, клуб попер в гору, а для «Манчестер Сити» звоночком прозвучали два весенних поражения от «Челси». Третье было не за горами.

Лидер «Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брейне, покидая поле из-за травмы в середине второго тайма, был безутешен — как будто оплакивал не только свое невезение, но и грядущую неудачу всего клуба. Времени отыграться было уйма, но против выжигавшего пространство «Челси» подопечные Гвардиолы смотрелись слишком легковесно.

Для футбола победа «Сити» была, наверное, нужнее — атакующий комбинационный вектор, заданный Пепом Гвардиолой, в плане зрительской привлекательности радует глаз. Были и локальные факторы — в частности, важные для чемпиона России. Победа «Сити» оставляла «Зенит» в первой корзине перед жеребьевкой группового раунда следующего розыгрыша Лиги чемпионов, поражение отправляло питерцев аж в третью корзину, что заранее заставляет забыть про понятие «проходная группа». Впрочем, нашим так называемым топ-клубам что-либо проходное давно придумать трудно.

В позапрошлом году Лигу выиграл «Ливерпуль» Юргена Клоппа, в прошлом — «Бавария» Ханса-Дитера Флика, теперь вот «Челси» Томаса Тухеля. Немцы рулят. Однако, тенденция.

Владимир Мозговой

—