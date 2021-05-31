Путину выгодно, чтобы Лукашенко был изгоем – Венедиктов

“Сейчас Путину выгодно, чтобы Лукашенко был изгоем. По двум причинам. Во-первых, на фоне Лукашенко он сам смотрится как вполне себе европейский политик. Не скажу, что белый и пушистый – но вот так. А, во-вторых, чем слабее Лукашенко относительно Запада и относительно протестующего населения – тем быстрее он прислонится ко мне, к Путину. Ну, к России”, – сказал главред.

По его словам, Лукашенко “держит ключик к следующему этапу восстановления империи”, в которой заинтересован глава Кремля.

“Для Путина главный вопрос – интеграция. Пусть и медленная”, – объяснил Венедиктов, рассуждая о переговорах президента РФ с Лукашенко.

Контекст:

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи 28 мая длились более пяти часов, рассказали в Кремле. Они обсудили ситуацию с самолетом Ryanair, который был принудительно посажен в Минске после якобы сообщения о минировании. Также они говорили об экономическом сотрудничестве и “развитии двусторонних связей”.

Отношения международного сообщества с Беларусью испортились после инцидента с Ryanair. 23 мая самолет, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку. “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA, оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание “Московский комсомолец” написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, “даже братской России”, и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси. При этом политик отмечал, что Беларуси “никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений” с Россией.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

Переговоры между Москвой и Минском активизировались после президентских выборов в Беларуси в 2020 году, которые сопровождались массовыми акциями протеста.

Во время встречи с Путиным в апреле 2021 года Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ согласовали 26–27 дорожных карт по интеграции на уровне правительств двух стран, “осталось две-три очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение”. По его словам, формализовать все договоренности, подписав документы, страны смогут осенью после заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

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