Опубликовано видео задержания стрелявшего в Екатеринбурге по прохожим

Следственный комитет опубликовал кадры задержания екатеринбуржца, открывшего стрельбу по прохожим с балкона своей квартиры.

На видеозаписи видно, что преступник лежит на животе в наручниках. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, передает РИА «Новости».

Накануне в Екатеринбурге мужчина открыл со своего балкона стрельбу по прохожим из охотничьего карабина. В результате пострадали девочка и сотрудник Росгвардии, который одним из первых приехал на место происшествия. Стрелявший задержан. Им оказался бывший инспектор ППС. Задержанного направят на психиатрическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя. По словам соседки открывшего стрельбу, мужчина якобы служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». Она также утверждает, что стрелявший ранее уже совершил убийство.