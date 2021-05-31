 

Пострадавшую при стрельбе в Екатеринбурге девочку прооперировали

31.05.2021, 7:40, Новости дня
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Пострадавшую при стрельбе в Екатеринбурге девятилетнюю девочку прооперировали ведущие хирурги Областной детской клинической больницы, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».

Накануне в Екатеринбурге мужчина открыл со своего балкона стрельбу по прохожим из охотничьего карабина. В результате пострадали девочка и сотрудник Росгвардии, который одним из первых приехал на место происшествия. Стрелявший задержан. Им оказался бывший инспектор ППС. Задержанного направят на психиатрическую экспертизу.

Следственный комитет опубликовал видеокадры задержания. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя. По словам соседки открывшего стрельбу, мужчина якобы служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». Она также утверждает, что стрелявший ранее уже совершил убийство.



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