«Мечты о свободе»

Выставка о русском и немецком романтизме в Новой Третьяковке напоминает о роли поэтов в политике и роли географии в толковых словарях, а также утопизме военного мышления.

Едва ли не самым неожиданным на выставке «Мечты о свободе» оказался раздел, посвященный декабристам. Какая, казалось бы, связь между крестьянскими идиллиями Венецианова, библейскими видениями Александра Иванова, ночными пейзажами Каспара Давида Фридриха — и героями Сенатской площади, пытавшимися придать ускорение затхлой политической системе России? Как бы ни были умны вожди декабристов, их утопический план был обречен на поражение: политика не терпит наивности, Пестелю и его друзьям не хватало цинизма. Но сама готовность конвертировать опыт заграничных походов во время войны с Наполеоном (архивные материалы о декабристах выставлены рядом с его ботфортами) в попытку переустроить Россию — из числа восхищающих. Заодно эта попытка оказывается частью давней загадки — что же такое романтизм, как и бидермайер, стиль или направление? Конечно, направление, elan vital, «жизненный порыв», как говорят вслед за Бергсоном французы, — но при этом и стиль, замешанный на театральности. Понять эту сцену духа можно через игру света и тени, драматические картины природы, через композицию и специфические позы персонажей, не говоря уже о портретах властителей дум — их хватает на большой выставке «Мечты о свободе. Романтизм в РФ и Германии». Третьяковская галерея готовила ее вместе с дрезденскими музеями, открытие несколько раз переносили с прошлого года, но двум городам в итоге удалось противостоять ковиду, и выставку, как и собирались, сперва показывают в Москве.

Среди изображенных много самих художников — автопортретам посвящен особый раздел. Но много и литераторов — от Людвига Тика до Нестора Кукольника, от Гоголя до Гофмана, от Лермонтова до Новалиса. А первое место среди пишущих по частоте «визуальных напоминаний» занимает Жуковский.

Василий Андреевич оказался бы сегодня если не иностранным агентом, то уж точно агентом влияния.

Он много времени проводил в Германии, дружил с живописцами и литераторами, выстраивал их отношения с Петербургом — то Пушкину перо от Гете в подарок привезет, то больному Фридриху пенсию из российской казны выхлопочет — собственно, благодаря поэту тот и стал популярен в России

Фото: РИА Новости

Жуковский воспитывал наследника престола, будущего императора Александра II. Возможно, поэту РФ во многом обязана освобождением от рабства. Закончено ли начатое Жуковским дело? На видео Андрея Кузькина «По кругу» (2008) запечатлен человек на веревке, месящий бесконечную грязь. Хронологическая таблица в каталоге напоминает о разнице в понимании свободы, слова, важного для эпохи французской революции и Гегеля. Пока в РФ обсуждали условия освобождения из рабства, наделение их гражданскими правами и приняли в итоге наименее удобный для крестьян вариант, в Германии уже пробовали жить при Конституции, парламенте и без цензуры. Так география влияет на толковые словари: свобода здесь и сейчас для одних кажется другим далеким маячком, разделенные временем значения могут однажды совпасть, а могут и нет.

Работы отбирали в собраниях РФ и Германии, в мастерских художников и у коллекционеров, много неожиданного, вроде картин Софьи Сухово-Кобылиной (1825–1867), сестры знаменитого драматурга. Ее пейзажи полны того тихого пафоса, о котором писал один из теоретиков романтизма, немецкий критик Вильгельм Вакенродер: «От ранней юности, когда я узнавал Господа из древних священных книг нашей веры, природа была мне первейшим и яснейшим толкованием его существа и свойств. Шелест деревьев в лесу и раскаты грома рассказывали мне о нем таинственные вещи, которые я не могу передать словами». Идиллической негой пропитаны и соррентийские пейзажи Сильвестра Щедрина, не менее тонкие и впечатляющие, чем пейзажи его немецких коллег. Идеалисты полюбили Италию как вторую родину, из туристического магнита XVIII века страна превратилась в страну обретения смыслов.

Медитацией перед уплывающим в даль пейзажем заняты и персонажи Фридриха и его друга и коллеги Карла-Густава Каруса (1789–1869). Карус, врач, профессионально занимался живописью, хотя не оставлял и практику, причем в разных областях медицины; в одной из витрин показывают его переведенную на русский книгу о гинекологии — Каруса избрали в петербургскую Академию наук, как психолог он консультировал многих приезжавших к нему в Дрезден русских, в том числе Гоголя, но для выставки он интересен принадлежностью к «магическому идеализму», пытавшемуся обнаружить гармонию между внешним и внутренним миром. Правда, в отличие от Баратынского, разгадывавшего язык руин упавших храмов, Карус мыслил и как естествоиспытатель, порой он смотрел на природу глазами геолога, точнее, к его художественному анализу подмешивался ген чистой науки. Из литературных параллелей здесь ближе всего Чехов, никогда не выпячивавший в литературе свой медицинский опыт, но и не стремившийся скрыть его или нивелировать и именно им во многом доставляющий читателю особое наслаждение.

Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

Выставка о романтизме не замыкается в XIX веке, в представлениях о романтическом как ассорти из прекрасных утопленниц и извержений вулканов, выпученных глаз Медузы Горгоны и бледноватого лица Франкенштейна; реалистичные демоны из ночных кошмаров не единственные обитатели этого мира, хотя романтизмом любят сегодня кошмарить политологи, дескать, из его интереса к «крови и почве» вырос национализм и чуть ли не фашизм. В разных смыслах романтическая традиция не прерывалась — а ведь «просто стиль» давно бы перешел в музейное измерение (это касается и бидермайера). Из массива современной культуры кураторы выбрали дюжину видеоработ, фотографий и инсталляций, от Билла Виолы до Тони Оурслера, связанных с тоской будней и стремлением к новому. В этих произведениях тоже встречаешь традиционные сюжеты и позы романтизма — тусклые морские дали и горные выси, даже если медитативная цветовая инсталляция Джеймса Таррелла или мегафотография Вольфганга Тильманса волн Атлантического океана соседствуют с черноморским видом Айвазовского.

Многие сегодня обозначают непрерывность в искусстве соседством работ прошлого и наших дней.

Кураторы выставки на Крымском отказались от резервации для современного искусства, они разместили его посреди старинных экспонатов. В итоге выиграли все, даже если работы современников сохраняют визуальную независимость, как выдающийся «Номер восемь» голландца Гвидо ван дер Верве. На десятиминутном видео 2007 года художник идет к камере по льду Ботнического залива перед движущимся за ним ледоколом. Идущий на фоне то взмывающего, то падающего ледокола, он выглядит воплощением ищущего духа, мятежным и отважным ангелом посреди ледяных пространств.

Фото: РИА Новости

Конфликт и боль, уродство и одиночество, химеры и смерть — пространство романтической географии не окинуть одним взглядом. Воображаемой карте соответствует дизайн выставки, сложный, едва ли не запутанный и при этом простой: автор Еврейского музея в Берлине Даниэль Либескинд построил на Крымском валу настоящий лабиринт, где невозможно заблудиться, но можно счастливо блуждать.

Хольгер Биркхольц, сокуратор выставки: «Ландшафты были и политическим сюжетом»

— Задачей команды кураторов было не разделить русскую и немецкую школу, но попытаться найти общее, ответить на вопрос, что же определяет романтическую эпоху. Это сложная задача, многим кажется, что эпоха начала 1800-х слишком трудна в постижении, ее генезис сложен, в ней переплетено множество разных стилей и тем. Но общее есть, в том числе, например, в новой волне интереса к ландшафтам, особенно ночным, им на выставке посвящен отдельный раздел. Новым содержанием наполнились и портреты. В это время особое значение приобретает тема родины как важный элемент искусства. Русская идентичность тоже строилась из разных составляющих — Айвазовский по национальности армянин, Чернецов много рисовал Кавказ… Ландшафты были и политическим сюжетом.

Алексей Мокроусов

—