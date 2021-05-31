Слушал давеча товарища Bill Gross с чудесным спичем про причины успеха стартапа. У меня нет причин не доверять мнению то

Слушал давеча товарища Bill Gross с чудесным спичем про причины успеха стартапа. У меня нет причин не доверять мнению товарища, да и говорит он весьма складно. Bill предложил пять основных критериев успеха: время, идея, команда, финансирование и бизнес-модель. Его основной вывод в том, что время, идея и команда наиболее критичны. И самый важный фактор — время. Насколько продукт или услуга стартапа востребована определяет пришло ли его/ее время. Нужна ли она рынку потому что рынок к ней созрел? Это с точки зрения Bill — ключевой вопрос. Я бы хотел развить его в #променторинг.

Время. Очень мало продуктов приходят вовремя. Это невероятная удача, если так не происходит. Обычно продукт и рынок смотрят в разные стороны. Есть фантазия и есть реальность. По настоящему великие вещи делаются вопреки. То есть рынок формируется продуктом, а не продукт — рынком. И тогда получается, что успешный проект это не только тот, кто пришел on time, а тот, кто додолбал рынок со своим решением. Или кто дождался момента изменения рынка, как угодно. Но точно не тот, кто ткнулся в поисках product market fit, протестил гипотезы, не нашел быстрых результатов и убежал. Или, как модно говорить, запивотился.

Идея. Ответная часть времени. Идея и время — составляющие одной конструкции, взаимодополняющие друг друга. Вот только странно рассматривать идею как нечто абстрактное и автономное. Давайте все же скажем не идея, но фаундер? Он и генератор, и носитель, и транслятор. Идея без реализации мертва, а реализовывают идею команды. Чтобы это произошло — должна возникнуть энергия. Идея должна зажигать, зажигать должен фаундер. То есть, дело не в самом формулировании, например: «Мы полетим на Марс». А в том, кто формулирует. И как формулирует.

Команда. По сути это профессионализм в реализации проекта. Недаром говорят, что нанимать людей — ключевой скилл фаундера. И, действительно, нет ничего более грустного, чем слабая команда при сильной идее. Но так обычно и бывает! Стартап нанимает по принципу стоимости, чаще всего экономя на зарплатах. Это неправильно, но это жизнь. И тогда на первое место выходит понятие потенциала команды. То есть важно не то, какая команда есть сейчас, а какое у команды есть пространство для развития. Насколько она хочет и может расти? И насколько она восприимчива к идеям роста в целом.

А что же бизнес-модель и финансирование, спросите вы? Важно, очень важно, соглашусь. Правда, зависит от этапа развития бизнеса. И профессионализма команды. И успешности идеи. Бизнес-модель может быть на салфетке, либо ее может вовсе не быть. Это случается, если сходятся предыдущие три обстоятельства. А зачем какие-то таблицы, если все можно объяснить «на пальцах»? То же и с финансированием. Зачем делиться долей и будущей прибылью, когда оно и так растет? Хочешь расти быстрее? Захватить рынок? Ну что же, тогда привлекай финансирование. Но для этого у тебя должна быть работающая и растущая модель. Базирующаяся на профессионализме команды. Которая реализует идею. Которая пришла вовремя.

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