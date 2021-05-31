 

В США в авиакатастрофе погиб исполнитель кинороли Тарзана

31.05.2021, 6:54, Новости дня
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Небольшой реактивный самолет, в котором находился 58-летний Лара, его жена и еще пять человек, упал в озеро Перси Прист вскоре после вылета из Смирны (штат Теннесси). Люди летели в Палм-Бич (Флорида).

Спасатели рассказали, что некоторые обломки самолета и тела погибших уже обнаружили. Выживших нет.

Национальный совет по безопасности на транспорте объявил, что полное расследование авиакатастрофы может занять до двух лет.

По данным E! News, другими пассажирами были лидерами церкви, основанной Гвен Шамблин Лара, женой актера.

Associated Press пишет, что разбился самолет Cessna C501.

Издание Tennessean выяснило, что никто из находившихся в самолете не имел права им управлять. Сам Лара имел лицензию пилота, но не обновлял свою медицинскую справку с 2017 года, хотя срок ее действия – два года.

Записи переговоров между пилотом и диспетчерской вышкой говорят о том, что у самолета могла быть техническая неисправность.

Cessna построена в 1982 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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