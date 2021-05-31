 

НЛО в виде огромного треугольника пролетел над домами Бруклина

31.05.2021, 6:49, Разное
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Видео было первоначально выложено на сайте Reddit и оно стало там очень популярным, после чего разошлось по всему интернету. Многие пользователи соглашаются с тем, что это выглядит как что-то реальное, а не подделка с компьютерной графикой.

26 мая 2021 года в Уильямсберге, самом престижном районе Бруклина, Нью-Йорк (США), был заснят огромный НЛО в виде треугольника.

Объект медленно двигался в вечернем небе, невысоко над домами, и каждый из трех углов треугольника ярко светился.

Непонятно, были ли это три НЛО, двигающиеся синхронно, не нарушая треугольной геометрии, либо один НЛО треугольной формы с тремя огнями на углах. 

Видео было первоначально выложено на сайте Reddit и оно стало там очень популярным, после чего разошлось по всему интернету. Многие пользователи соглашаются с тем, что это выглядит как что-то реальное, а не подделка с компьютерной графикой.

Время съемки 23:30 вечера. И вскоре после того, как был замечен этот НЛО, в небе в том же районе видели как минимум два неопознанных вертолета. Об этом сообщили очевидцы с Reddit.

Есть версии, что это были вертолеты полиции и что они следили за крупной акцией протеста, которая прошла в Бруклине тем же вечером. Однако другие очевидцы говорят, что если бы это были обычные вертолеты полиции, было бы видно их мигающие огни (красный и зеленый цвета) и было бы слышно шум от винтов, а никакого подобного шума никто не слышал.

Была также версия, что это были три больших дрона, однако ее быстро опровергли, заявив, что запустить такие крупные дроны в вечернее время легально над Нью-Йорком практически невозможно. А если бы это было нелегально, то новости о нарушителе быстро бы появились в местных газетах. 

Некоторые пользователи сомневаются в реальности видео, выкладывая как аргумент тот факт, что это всего одно видео с таким НЛО из Бруклина, а если бы подобный объект реально пролетел над подобным огромным городом, то таких видео были бы сотни.

С другой стороны, это было очень позднее время, когда большинство людей уже спят, да и не очень многие люди будут смотреть вверх в нужный момент, не зная, что там вверху летает что-то странное.

Была предложена еще одна оригинальная версия, что это пролет по небу американских спутников-шпионов NOSS, которые могут летать группой в форме треугольника. Эти спутники были замечены уфологами еще в 2004 году и тогда же было отмечено, что их легко можно спутать с НЛО. 

Однако версия о спутниках при общей логичности тоже имеет свое слабое звено, Нью-Йорк по ночам создает очень сильное световое загрязнение и увидеть в небе спутники практически невозможно даже в ясную погоду.



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