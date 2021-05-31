Мужчина превратился в педофила из-за опухоли в мозгу

Вызвала ли эта опухоль его педофилию или у него изначально были некоторые склонности к ней и она лишь обострила эту проблему?

Британский врач Каран Раджан рассказал журналистам о необычном случае, когда мужчина начал проявлять активные склонности к педофилии из-за опухоли в его мозгу.

Полиция предъявила этому человеку обвинения в растлении несовершеннолетних, однако в итоге мужчина избежал тюрьмы, так как у него в мозгу обнаружили опухоль и врачи заявили, что именно она "стала причиной" его преступлений.

Доктор Каран Раджан очень активен в соцсетях и регулярно рассказывает там о разных интересных случаях в медицине.

Не указывается, из какой страны был этот человек, сообщается лишь, что пациент был "счастливым женатым мужчиной" в возрасте сорока с небольшим лет, у которого была 12-летняя падчерица. Внезапно он стал испытывать и проявлять к девочке совсем не отцовские чувства.

В какой-то момент его жена стала подозревать что-то плохое и решила провести свое расследование. Первым делом она проверила его компьютер и обнаружила там множество детской порнографии, которую ее муж по всей видимости скачивал из даркнета или откуда-то еще.

Далее был большой скандал, жена выгнала его из дома и заявила на него в полицию. Полиция провела расследование, доказала, что мужчина проявлял педофильские наклонности и была назначена дата суда.

Однако буквально за несколько часов до судебного заседания обвиняемый был экстренно госпитализирован в реанимацию с сильными головными болями. Сканирование мозга показало наличие очень большой опухоли в правой орбитофронтальной коре.

"Эта зона контролирует социальное поведение. Врачи сказали, что именно эта опухоль вызвала у него симптомы сексуального влечения к детям. После того, как опухоль была удалена, все его позывы тут же прекратились", – рассказывает доктор Раджан.

Далее уголовное дело против этого человека было прекращено, однако не известно, приняли ли его жена и падчерица во внимание медицинский аспект или по прежнему предпочитают держаться от него подальше.

В конце этого рассказа доктор Раджан задал своим подписчикам интересный вопрос: "Вызвала ли эта опухоль его педофилию или у него изначально были некоторые склонности к ней и она лишь обострила эту проблему?"

Один человек прокомментировал: "Я знал людей, у которых были такие опухоли. Это действительно делает вас другим человеком. Это может быть очень болезненно, когда люди становятся агрессивными".

Но другие комментаторы решили, что болезнь мозга никак не могла оправдать его поведение и осудили мужчину за его действия. Один человек написал: "Он действовал в соответствии с этим, поэтому он виновен. Неважно, вызвала ли опухоль его позывы".

Кто-то другой написал: "То, что у вас есть побуждения, не означает, что вы должны действовать в соответствии с ними, он знал, что это неправильно, и все же делал это".

Позже доктор Каран рассказал, что психологи согласны с тем, что опухоль просто лишила его способности скрывать свои побуждения и раскрыла то, "что было там все это время".

Однако он заметил, что этот случай осветил "серую зону" в нейробиологии, и было действительно трудно понять, что же произошло на самом деле.