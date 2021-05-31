 

Пушков заявил об освобождении Сирии от США

31.05.2021, 6:42, Новости дня
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США по большому счету уже потеряли Сирию, поскольку Башар Асад, победивший на выборах 26 мая, имеет поддержку подавляющего большинства сирийцев и контролирует более 70% территории страны, считает сенатор Алексей Пушков.

«На сегодняшний день США удалось лишь зацепиться за Сирию двумя слабеющими пальцами. Никакого права находится там они не имеют – и добывать нефть тоже. Поэтому было бы правильно для США вслед за Афганистаном покинуть и Сирию», – написал Пушков в своем Telegram.

Сенатор также напомнил о высказывании экс-президента США Барака Обамы, который в марте 2012 года заявил, что «дни Асада сочтены». На деле, как подчеркнул Пушков, сочтен срок «незаконного пребывания войск и американских нефтяных компаний в Сирии».

Напомним, Башар Асад одержал победу на выборах президента САР. 26 мая, в день голосования, открылись более 12 тыс. избирательных участков. Наблюдатели от Общественной палаты РФ отметили демократический характер этих выборов и конкуренцию среди кандидатов.

Между тем за день до начала голосования в Сирии США, Великобритания, Германия, Франция и Италия выступили с совместным заявлением, в котором призвали международное сообщество не признавать выборы в республике.

В Москве подчеркивали, что заявления о «нелегитимности» президентских выборов в Сирии являются грубым политическим давлением и вмешательством во внутренние дела республики. В пятницу президент РФ Владимир Путин поздравил Асада с переизбранием.



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