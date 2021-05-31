 

В Белоруссии задержан главред Hrodna.life

31.05.2021, 6:42, Новости дня
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Главного редактора белорусского интернет-ресурса Hrodna.life Алексея Шота задержали возле своего дома, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

«В Гродно задержали главного редактора Hrodna.life Алексея Шоту. Задержание произошло возле дома журналиста», – говорится в сообщении в Telegram-канале БАЖ.

Как информирует «Московский комсомолец», причина задержания пока неизвестна. «Приехал автобус, его схватили неизвестные люди – и в автобус», – сказала жена главреда.

Отмечается, что журналист ранее был сотрудником белорусского интернет-портала Тut.by, доступ к которому в настоящее время ограничен министерством информации Белоруссии.

Ранее в Комитете госконтроля Белоруссии сообщали, что в отношении должностных лиц Тut.by возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.



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