 

Климкин пожаловался на нежелание украинцев вступать в НАТО

31.05.2021, 6:42, Новости дня
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Бывший украинский министр иностранных дел Владимир Климкин в ходе круглого стола в Киеве пожаловался на выступающих против вступления Украины в НАТО сограждан.

По словам Климкина, членства Украины в Североатлантическом альянсе хотят меньше половины граждан, а 13% вообще открыто признают себя сторонниками России. Именно по этой причине, уверен Климкин, США и Евросоюз скептически относятся к перспективам вступления Украины в НАТО, передает РИА «Новости».

В апреле РФ обвинила страны НАТО в провокациях в Черноморском регионе. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял о переброске войск НАТО к границам РФ и их концентрации в Причерноморье. В Москве предупредили, что риски инцидентов очень высоки и лучше держаться подальше от Крыма и от Черноморского побережья России. В Кремле подчеркивали, что переброска сил НАТО к границам РФ ведет к витку напряжения.

В начале апреля в Киеве заявляли о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. В ВСУ также заявляли о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.



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