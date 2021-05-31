 

Самолет с высланными российскими дипломатами вылетел из Праги

31.05.2021, 6:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сообщается, что вследствие дипломатических трений,  54 сотрудника посольства РФ в Праге вылетели  в  субботу  в  Москву.

Written by ČTK   Published on 30.05.2021   

Rossiya Airlines plane via iStock / AVZimovskoy

Как подтвердила агентству  ЧTK пресс-секретарь пражского аэропорта имени Вацлава Гавела Клара Дивишкова,  в  субботу,  в 14:30  специальный самолет правительства РФ вылетел из аэропорта  в Москву.

В самолете находились дипломаты и другие сотрудники посольства РФ в Праге, которые были высланы из Чешской Республики в связи с недавним делом о Врбетице . На борт самолета поднялось несколько десятков человек.

Российское информационное агентство ТАСС,  со ссылкой на информацию пресс-секретаря посольства Николая Брякина,  сообщило, что 54 сотрудника посольства РФ в Праге покинули Чехию в субботу.

Еще одна группа сотрудников посольства со своими семьями, количество которых  посольство  не уточнило, должна вылететь из Праги в понедельник. Они также сядут на самолет «Россия – российские авиалинии», пишет ТАСС, добавляя, что на этом будет завершен процесс уравнивания  количества сотрудников посольства РФ в Праге и количества сотрудников посольства Чехии в Москве.

Решением чешского правительства, до конца мая, десятки дипломатов и других сотрудников посольства Российской Федерации в Праге должны покинуть Чехию.

Первый самолет из Москвы приземлился в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела в субботу около 11:30. Автомобиль с багажом, отправленный ранее из посольства в аэропорт, подъехал к самолету после приземления. Терминал патрулировали несколько чешских полицейских.

Чешская Республика решила выслать сотрудников российского посольства после того, как 17 апреля между Прагой и Москвой вспыхнул дипломатический скандал из-за подозрений чешских спецслужб в том, что за взрывами в  2014 году на складе боеприпасов в Врбетице, Южная Моравия, стояли агенты российских спецслужб ГРУ.

Чешская Республика выслала 18 сотрудников посольства РФ в Праге, а Москва в ответ выслала 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. В ответ на шаг РФ Прага решила позже уравнять  количество дипломатов и других сотрудников посольства РФ в Праге с количеством в посольстве Чехии в Москве.

Что касается чехов в России, то до конца мая будут уволены 79 сотрудников посольства Чехии, Чешского дома и Чешского центра в Москве. По состоянию на 21 мая,  уже уволен 71 сотрудник. Ряд других стран предложили Чешской Республике помощь в работе ее посольства в Москве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.11 / В Роспотребнадзоре рассказали о правилах антикоронавирусной уборки

17.07 / Лукашенко о предвыборной кампании в Белоруссии: Происходят странные вещи

14.04 / «Никто не хотел, чтобы моя дочь умирала так»

20.12 / Спиритизм, уиджи, психография. Как вызывали духов в старину?

27.11 / “Плакаться им не стоит”: Илья Резник раскритиковал жалобы артистов на низкие заработки из-за пандемии

03.05 / Медики рассказали, как отличить симптомы гипертонии и менопаузы

23.10 / Мнение: Последние дебаты

06.09 / Назван ТОП наиболее доступных кроссоверов на вторичном рынке

08.07 / Врач рассказала о влиянии коронавируса на память

25.02 / Мнение: Шария объявили в розыск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика