 

Мнение: “Однажды в реальности”. Часть №2

31.05.2021, 5:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вторая часть документального фильма "Однажды в реальности" посвященного разбору истории с бандоq Мэнсона, убийству Шарон Тейт и Голливуду 60х, которые не так давно всплыли на большом экране в фильме Тарантино "Однажды в Голливуде".
Первая часть вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/6806746.html По факту, это пожалуй самый подробный русскоязычный документальный фильм на эту тему из существующих. Что называется, закрыл тему.

Суммарно получилось 4 часа 15 минут .Причем без провисов с просто тонной интересных деталей и подробностей.
По факту, Сурен от роликов полноценно перешел к хорошему документальному кино. В данном случае, если разбить на более удобный формат минут по 40 – документальному мини-сериалу, одному из лучших за последние месяцы.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.03 / В бюджетниках Redmi Note появятся 120-герцевые экраны Super AMOLED: Презентация 4 марта

09.05 / Мнение: Идиотская цель

18.05 / Национализация бизнеса: Смысл и значение показательной порки нидерландского офшора

25.11 / Ученые: Стресс во время беременности влияет на структуру мозга будущего ребенка

04.02 / Мнение: Эффект от рецензии

15.04 / Цепи и кольца: Ани Лорак выступила соавтором коллекции украшений

25.11 / Мнение: Дочки-матери

25.04 / Власть на букву «х»

09.09 / Эксперт сравнил Тихановскую с Порошенко: Грош цена словам

08.10 / CNN пробрался в «логово льва» — в окрестности российской базы на Чёрном море

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика