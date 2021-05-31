Мнение: “Однажды в реальности”. Часть №2

Вторая часть документального фильма "Однажды в реальности" посвященного разбору истории с бандоq Мэнсона, убийству Шарон Тейт и Голливуду 60х, которые не так давно всплыли на большом экране в фильме Тарантино "Однажды в Голливуде".

Первая часть вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/6806746.html По факту, это пожалуй самый подробный русскоязычный документальный фильм на эту тему из существующих. Что называется, закрыл тему.

Суммарно получилось 4 часа 15 минут .Причем без провисов с просто тонной интересных деталей и подробностей.

По факту, Сурен от роликов полноценно перешел к хорошему документальному кино. В данном случае, если разбить на более удобный формат минут по 40 – документальному мини-сериалу, одному из лучших за последние месяцы.

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