Теперь хотя бы внедряют «плохие идеи» открыто — ведущий Fox о новой специализации «Социальная справедливость» в вузе США

В Университете Центральной Флориды в США открылась новая программа подготовки студентов по специальности «Социальная справедливость». Что ж, хотя бы теперь вузы открыто внедряют свою марксистскую повестку, подрывающую основополагающие принципы современной Америки, а не как раньше — втихую и в каждом предмете, включая естественные науки, комментирует ведущий Fox News Дэйв Рубин.

«Сознательные» предметы из государственных школ пробираются в вузы. С недавних пор Университет Центральной Флориды предлагает своим студентам получить диплом по программе «Социальная справедливость». Новая специальность предназначена для учащихся, которые собираются пойти на государственную службу. Однако сенатор от штата Флорида Марко Рубио считает, что новая инициатива приведёт к тому, что студенты научатся в корне неправильным идеям. Давайте послушаем.

МАРКО РУБИО, сенатор США от штата Флорида: Думаю, нам следует обучать людей навыкам, которые им потребуются, чтобы найти высокооплачиваемую работу и внести свой вклад в развитие их сообщества, семьи, страны в XXI веке. Поэтому у нас и есть университеты, есть дипломы об окончании вузов. Не для того чтобы готовить поколение активистов, отстаивающих культуру марксизма, а для того чтобы помогать людям получить необходимую подготовку, чтобы они потом могли найти работу.

Сейчас со мной на связи Дэйв Рубин, ведущий передачи The Rubin Report. Дэйв, что вы об этом думаете? Как понимать такую инициативу Университета Центральной Флориды?

ДЭЙВ РУБИН, ведущий: В какой-то мере я даже рад, что сейчас университеты уже начали напрямую говорить, что они делают, вместо того чтобы потихоньку что-то внедрять. Потому что именно так они действовали на протяжении уже многих лет. Понимаете, ведь не то чтобы вся эта история с «сознательностью», о которой мы сейчас говорим, ни с того ни с сего появилась в последний год. Они втихую внедряли эти чудовищные, во многих случаях антиамериканские идеи, идею о превалировании равенства над равноправием…. И это касается всех предметов, даже технической направленности — естественной науки, математики.

Теперь же университеты по крайней мере открыто говорят: «Мы делаем вот это». Есть в этой честности какое-то чувство новизны.

Но, конечно, идеи, которые они там распространяют, просто ужасны. Марко Рубио абсолютно прав. Ты отправляешь детей в колледж в надежде, что они научатся широкому кругу вещей, поймут скорее как думать, а не что думать. Но вместо этого любой студент, который будет посещать подобные занятия, по сути, научится подрывать систему, которая лежит в основе США, самую свободную систему в истории нашего мира. Потому что учащиеся окажутся настроены против всех наших основополагающих принципов: против прав личности, против свободных рынков, против капитализма. Мы столкнулись с серьёзной проблемой, и, похоже, дело всё хуже. Ну хотя бы сейчас об этом заговорили — пару лет назад такие темы были вообще непопулярны.

Очень интересно. Но давайте вернёмся непосредственно к Центральной Флориде. Вы видели описание программы? Сейчас зачитаю отрывок…

ДЭЙВ РУБИН: Видел, да.

Здесь говорится, что «студенты разберутся в факторах, которые способствуют неравенству среди различных групп, с упором на теоретическую основу и методы анализа проблем, связанных с социальной справедливостью, на государственной службе». Я вас прекрасно понимаю. Мне тоже кажется, что если уж я плачу за своё обучение, я могу изучать всё, что хочу. Мне решать. Но вы только что сказали, что открыто представлять такую программу университеты стали лишь в последние пару лет. В 2016 году это сделал Университет Айовы — одним из первых во всей стране. Пять лет назад мы на такое даже не особо обращали внимание. Суть в том, Дэйв, что всё происходит здесь и сейчас.

ДЭЙВ РУБИН: Это точно, происходит вне всяких сомнений. Здесь просто надо помнить, что они пытаются сделать. Сейчас прямо на наших глазах из-за этих вот плохих идей крах терпят все наши культурные, образовательные и, я бы даже сказал, политические институты. Понимаете, неравенство между различными группами не означает автоматически дискриминацию. Но если вы хотите отправить своих детей в учебное заведение, в котором учат, что в Америке существует систематический расизм, что основополагающими принципами в создании нашей страны были рабство и расизм, что они лежали в основе договорённостей, которые нас освободили, позволили состояться этому эксперименту длиной в 250 лет, подарившему свободу большему числу людей, чем во многих случаях можно себе представить…. Если хотите узнать, что всё это ужасно, то, конечно, отправляйте своих детей туда учиться. Но не думаю, что большая часть родителей этого захочет. Так что будем надеяться, что желающих пойти на такую специализацию будет немного.

Дата выхода в эфир 27 мая 2021 года.