Guardian – «неправильно выразилась» — аргентинская телеведущая заявила о смерти Шекспира после вакцинирования

Ведущая аргентинского телеканала Ноэлия Новилло объявила в прямом эфире о «сенсационной» новости: знаменитый драматург Уильям Шекспир умер спустя пять месяцев после получения вакцины от коронавируса, рассказывает The Guardian. Как оказалось, классика британской литературы перепутали с его однофамильцем, при этом сама Новилло утверждает, что просто «неправильно выразилась» из-за отсутствия знаков пунктуации в тексте.



Reuters

«Это можно назвать только комедией ошибок», пишет The Guardian. Вечером в четверг аргентинский телеканал сообщил сенсационную, хоть и «немного неверную» новость: по словам ведущей, Уильям Шекспир — «один из наиболее значимых писателей, писавших на английском языке» — умер спустя пять месяцев после получения вакцины от COVID-19.

Как рассказывает издание, оплошность поистине «шекспировского масштаба» произошла с ведущей Canal 26 Ноэлией Новилло. Она перепутала Великого Барда с Уильямом «Биллом» Шекспиром — 81-летним жителем Уорвикшира, который вторым в мире получил вакцину Pfizer/BioNTech. На этой неделе он умер от сердечного приступа, не связанного с прививкой, в то время как его знаменитый тёзка покинул этот мир в 1616 году.

Esto es increíble no puedo dejar de verlo pic.twitter.com/Ha8DUNuTYj

— Fato Gloro (@cruziisimo) May 28, 2021

«К сожалению, эта разница ускользнула от Новилло», — сожалеет британская газета. В четверг во время вечерних новостей она объявила телезрителям о смерти драматурга. «У нас есть новости, которые нас всех потрясли, принимая во внимание гениальность этого человека, — сказала Ноэлия Новилло. — Мы говорим о Уильяме Шекспире и его смерти. Мы сообщим вам подробности о том, как и почему это случилось». Поверх кадров, на которых Билл Шекспир разговаривает во время получения вакцины, ведущая добавила: «Как мы знаем, он является одним из наиболее значимых писателей на английском языке — для меня он мэтр. Вот он. Он был первым мужчиной, получившим вакцину от коронавируса. Он умер в Англии на 82 году жизни».

После того, как отрывок из новостей взорвал соцсети, Новилло объяснила, что неправильно выразилась из-за отсутствия пунктуации. «За последние пару часов, как, я уверена, вы увидите, это сообщение стало вирусным. На самом деле я знала, о чём говорю людям, как я знаю всегда, — заверила в пятницу ведущая Canal 26. — Я неправильно выразилась, я пропустила точку, запятую, несколько скобок. Я хотела прояснить что-то, что было неясно, и, конечно, люди неверно это поняли».

Однако к тому моменту, отмечает The Guardian, ущерб уже был нанесён, и посыпались язвительные комментарии. «Между ними всего несколько лет», — написал один из пользователей Twitter. «Не будем же оплакивать Уильяма Шекспира, — призывал другой. — Он прожил свою жизнь и наслаждался любовью людей столетиями». Ещё один комментатор возмутился: «Столько шума вокруг смерти Уильяма Шекспира, но они не упомянули, что он был в таком плохом состоянии, что столетиями не выпустил ни единого хита. Переоценён».