Die Welt – военный альянс России и Китая уже стал реальностью

Ряд факторов указывает на то, что военный альянс РФ и Китая уже стал реальностью, пишет Die Welt. Москва поставляет Поднебесной свои новейшие вооружения, армии двух стран проводят совместные учения. Как отмечает немецкий политолог Йоахим Краузе, мотив создания российско-китайского альянса заключается в том, что и Россия, и Китай намерены выдавить США из зон своих геополитических интересов.



Reuters

Прошлой осенью, выступая на полях Валдайского клуба, Владимир Путин отвечал на вопрос одного китайского политолога, спросившего о том, может ли Путин представить себе военный альянс РФ и Китая, пишет Die Welt. Ответ российского президента был краток: «Можно представить себе всё».

Эти слова Путина были не похожи на его риторику в прошлом, отмечает издание: ещё никогда он не говорил столь открыто о возможности военного союза РФ и КНР. Напротив, в Москве и Пекине регулярно отмечали, что создание подобного альянса не стоит на повестке дня, заявляя о том, что российско-китайские отношения носят характер «стратегического партнёрства».

Однако в вопросе отношений РФ и КНР заявления давно расходятся с делом, отмечает Die Welt. Ряд факторов указывает на то, что российско-китайский военный альянс уже стал реальностью, считает издание. Во-первых, РФ экспортировала в Поднебесную новейшие образцы своей военной техники, такие как ЗРК С-400 и самолёт Су-35. Кроме того, Москва и Пекин провели ряд совместных военных учений. Два года назад в РФ сообщили о принятии участия в создании китайской системы ПРО.

Немецкий политолог Йоахим Краузе приводит в качестве примера случай из апреля 2021 года, когда РФ нарастила военное присутствие у границ с Украиной: в это же самое время Китай повысил давление на Тайвань. По мнению Краузе, таким образом Пекин чётко дал понять, что готов, в случае чего, военным образом поддержать своего партнёра.

Как пишет Die Welt, РФ и Китай осознали, что на сегодняшний день США не в состоянии мобилизовать свои военные силы для двух одновременных конфликтов в разных точках земного шара. Таким образом, одновременно повышая напряжение, они вынуждают Вашингтон к сложному решению.

По мнению Краузе, причина создания альянса РФ и Китая заключатеся в наличии общих целей: Пекин, как и Москва, рассматривает своё региональное окружение в качестве зоны своего особого влияния. Таким образом, их главным противником являются США, развивающие сеть своих военных альянсов. Как отмечает Краузе, РФ и Китай хотят выдавить США из зон своего влияния, что должно тревожить Запад: согласно данным Global Firepower Index, США имеют самые мощные вооружённые силы в мире — а на втором и третьем местах располагаются РФ и Китай. США же не приходится сильно рассчитывать на помощь Европы: Франция занимает в рейтинге восьмое место, Германия расположилась на пятнадцатом. Сложенные вместе военные силы РФ и Китая превосходят американские количеством (в том числе и в сфере ядерного оружия).

При этом на пути российско-китайского альянса есть и проблемы, отмечает Die Welt. Китай не признал присоединение к РФ Крыма: Россия, в свою очередь, поставляет свою военную технику соседям КНР, таким как Индия и Вьетнам. Пекин навязывает РФ экономическую конкуренцию в Средней Азии, а также в Арктике.