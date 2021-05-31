Politico – спецслужбы США озадачены иранскими военными кораблями, «следующими в Венесуэлу»

Американские органы национальной безопасности внимательно следят за передвижением двух боевых кораблей Тегерана вдоль восточного побережья Африки. По мнению чиновников, эти суда следуют в Западное полушарие, а их конечным пунктом назначения может стать Венесуэла, пишет Politico со ссылкой на осведомлённые источники.



Reuters

Органы национальной безопасности США наблюдают за двумя иранскими военными кораблями, конечным пунктом назначения которых может быть Венесуэла. Подобный шаг стал бы «провокационным», учитывая напряжённость отношений между Вашингтоном и Тегераном в настоящий момент, пишет Politico.

По информации источников издания, иранский фрегат и бывший нефтяной танкер «Макран», переоборудованный в плавучую передовую базу, движутся на юг вдоль восточного побережья Африки. Американские чиновники не знают наверняка, куда следуют эти суда, но предполагают, что они намерены добраться до венесуэльских берегов.

Иранские СМИ утверждают, что 755-футовый «Макран», который был введён в эксплуатацию в этом году, может служить платформой для радиоэлектронной борьбы и специальных операций. Кроме того, представители Тегерана «хвастали» ракетными и оружейными возможностями корабля. По их словам, он может перевозить от шести до семи вертолетов и беспилотников, подчёркивает Politico.

Намерение исламской республики направить корабли в сторону Западного полушария остаётся загадкой. Точно так же неизвестно, какой именно груз они перевозят, подчеркивают собеседники издания, попросившие сохранить их анонимность из-за деликатности ситуации.

Доподлинно можно сказать одно: обе страны, оказавшиеся под жёсткими санкциями США, заметно укрепили отношения за последние несколько лет. Их развивающееся сотрудничество, которое варьируется от поставок бензина до совместных проектов по производству автомобилей и цементных заводов, вызывает беспокойство в Вашингтоне, обращает внимание издание.

Само присутствие иранских военных кораблей на «заднем дворе Америки» стало бы вызовом для власти США в регионе. Более того, эта «очевидная вылазка на запад» оказалась бы особенно несвоевременной для президента Джо Байдена, который стремится возобновить переговоры с Тегераном по его ядерной программе, отмечает Politico.

Сменявшие друг друга правительства в Тегеране и Каракасе «приобрели привычку бросать вызов» Соединённым Штатам, с которыми у каждой страны сложная история. Правительство Венесуэлы одним из первых признало исламскую республику после свержения в 1979 году шаха, союзника Америки на Ближнем Востоке, напоминает издание.

Тегеран регулярно выступает против присутствия военных кораблей Вашингтона в регионе Персидского залива. Ранее он «угрожал» провести аналогичную демонстрацию силы по соседству с США, но так и не выполнил обещания.

В декабре командующий войсками США в Центральной и Южной Америке адмирал Крейг Фаллер назвал «растущее военное присутствие» Ирана в Венесуэле «тревожным». По его словам, особое беспокойство вызывает наличие в стране элитных сил Корпуса стражей исламской революции, подчёркивает Politico.