Капитан и судовладелец судна «Амур» обратились за консульской помощью

Капитан и судовладелец российского траулера «Амур» после столкновения с японской рыболовной шхуной у берегов японского острова Хоккайдо обратились за помощью в генеральное консульство РФ в Саппоро, сообщил генеральный консул Сергей Марин.

«Капитан и судовладелец траулера «Амур» официально обратились в консульство за помощью. Мы с момента происшествия оказываем им всестороннюю поддержку. Со вчерашнего дня на месте находится консул. Все показания они дают на добровольной основе, их правовой статус не изменился, они не задержаны», – приводит слова генконсула ТАСС.

По имеющимся у дипломата данным, никаких жалоб со стороны капитана и экипажа судна не поступало. Состояние их здоровья также оценивается как нормальное.

«Разбирательства по инциденту со столкновением судна «Амур» и японской шхуны в целом завершены. Документы передаются в прокуратуру. Она, как ожидается, вынесет решение на этой неделе», – сообщили в генеральном консульстве РФ в Саппоро.

В прошлую среду в Охотском море у побережья Хоккайдо в районе города Момбецу в условиях сильного тумана столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российское судно «Амур», в результате три японских рыбака погибли. В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что японское рыболовецкое судно перед столкновением шло без сигналов в условиях тумана и недостаточной видимости.

Генконсул в Саппоро Сергей Марин рассказал, что во время аварии никто их членов экипажа российского судна не пострадал, никто не арестован и за помощью к дипломатам не обращался. Дипломат заявил об отсутствии нарушений правил экипажем судна «Амур».

В отделе береговой охраны Японии в Момбэцу сообщили о возможности задержания российского траулера «Амур» в порту Момбэцу на время разбирательств. В минувшую пятницу власти Японии начали разбор инцидента с участием российского траулера. Эксперт оценил последствия гибели японских рыбаков для российских моряков.