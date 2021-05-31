Пушков указал на «плохие новости» для Украины

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что провал испытаний противоракет SM-6 корабельной системы ПРО США Aegis означает «плохие новости» для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море.

«Плохие новости для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море. Ставка Киева на расширение американского военного присутствия в черноморском бассейн может оказать не слишком надежной. Особенно если РФ удержит свое преимущество в области ракетных вооружений. Это важно и для Донбасса: чем сильнее РФ на Черном море, тем надежнее и безопаснее его будущее», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя сообщение о неудачном испытании американских противоракет SM-6 корабельной системы ПРО Aegis.

В минувшую субботу США провалили испытания противоракет SM-6 корабельной системы ПРО Aegis для перехвата баллистических ракет.

В апреле РФ обвинила страны НАТО в провокациях в Черноморском регионе. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял о переброске войск НАТО к границам РФ и их концентрации в Причерноморье. В Москве предупредили, что риски инцидентов очень высоки и лучше держаться подальше от Крыма и от Черноморского побережья России. В Кремле подчеркивали, что переброска сил НАТО к границам РФ ведет к витку напряжения.

В начале апреля в Киеве заявляли о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. В ВСУ также заявляли о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.