 

Падение рождаемости создает проблемы для китайских военных

31.05.2021, 5:36, Разное
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Данные переписи населения Китая (они проводятся каждые 10 лет), опубликованные в этом месяце, показывают, что в прошлом году родилось 12 миллионов младенцев, что является самым низким показателем с 1961 года,  времени  Великого голода, сообщает South China Morning Post (SCMP).

ANI | , Beijing   PUBLISHED ON MAY 30, 2021 

Солдаты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) стреляют из миномета во время военных учений с боевой стрельбой в провинции Аньхой, Китай. (РЕЙТЕР)

После того, как новая перепись показала падение рождаемости в Китае, стало ясно что Народно-освободительная армия (НОАК) сталкивается с серьезной проблемой, поскольку крупнейшая  армия  в мире  нуждается  в  сотнях  тысяч новобранцев каждый год.

Данные переписи населения Китая (они проводятся каждые 10 лет), опубликованные в этом месяце, показывают, что в прошлом году родилось 12 миллионов младенцев, что является самым низким показателем с 1961 года,  времени  Великого голода, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Попытки в 2016 году  скорректировать  проводившуюся в Китае политику “одного ребенка” и позволить людям иметь второго ребенка не смогли обратить вспять падение уровня рождаемости в стране. Перепись показала, что коэффициент фертильности в Китае к 2020 году составлял 1,3 ребенка на женщину, что ниже уровня воспроизводства в 2,1, необходимого для стабильного населения.

Военный эксперт Энтони Вонг Тонг сказал, что многие военные чиновники и наблюдатели материкового Китая с 1993 года  выражали озабоченность по поводу воздействия политики “одного ребенка” на вооруженные силы. Профессор Лю Минфу из Национального университета обороны НОАК в 2012 году предупредил, что по крайней мере 70 процентов солдат  НОАК были из семей с одним ребенком, а в  боевых частях  эта цифра достигала  80 процентов.

«Мы можем видеть, что в  последнее десятилетие  НОАК вербовала  всё  больше  и  больше  женщин-солдат – популярный подход, принятый развитыми странами, столкнувшимися с нехваткой новобранцев», – сказал Вонг.

Набирающие темпы модернизации НОАК поставили перед инструкторами и вербовщиками задачу, как обучить новое поколение солдат, сообщает SCMP со ссылкой на экспертов.

«Военные инструкторы обнаружили, что строгие и догматичные методы обучения, применявшиеся в прошлом веке, не работают для большей части молодых солдат, рожденных в 21 веке», – сказал Чжоу Ченмин, исследователь из базирующегося в Пекине аналитического центра.

Китайские СМИ сообщили, что китайские военные не только приказывают и ругают, но и с 2011 года с  помощью  профессиональных психотерапевтов проводят терапевтические сеансы для снятия стресса.

Физическая подготовка была еще одним серьезным вызовом для НОАК, поскольку в 2000 году военные переориентировались с крестьянских детей на сельскую молодежь с более высоким уровнем образования.

По сообщению SCMP, в 2009 году военные рекрутировали  более 120 000 выпускников колледжей – самый высокий показатель с 1949 года – для управления и эксплуатации все более совершенных и сложных систем вооружения.

Даже после того, как китайское правительство отложило на месяц результаты переписи населения, которая проводится раз в десять лет, оно не смогло полностью скрыть тревожную демографическую ситуацию, с которой столкнулась страна.

Согласно седьмой общенациональной переписи населения 2020 года, население Китая  за последние 10 лет  выросло всего на 5,38 процента. Уровень рождаемости в Китае снижается с 2017 года, несмотря на ослабление «политики одного ребенка», предпринятое  чтобы предотвратить надвигающийся демографический кризис.

Китайская политика одного ребенка, введенная в 1979 году и отмененная в 2016 году, усугубила практику абортов по признаку пола в пользу мальчиков, сказал Цзян Цюаньбао, профессор демографии. (ANI)



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