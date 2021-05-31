 

Мнение: О перерождении «русофоба»

31.05.2021, 5:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Цитата. «Концепция «русской нации» является искусственным, надуманным образованием, не имеющим опоры в реальности и в реальной истории. Термин «Русская земля» принадлежит далёкой старине. После разрушения Киева в XII веке другими русскими князьями во главе с Андреем Боголюбским, единая русская государственность, имевшая конфедеративный характер, де-факто и вовсе прекратилась. Последние остатки… «русской государственности» на севере Руси были уничтожены царем Иваном Грозным в его походе на Великий Новгород… От термина «русская нация» лучше либо совсем отказаться, либо понимать под ним всех россиян».

Кажется, такие слова мог бы произнести только небрат. Но…

Нет.

Это вполне гражданин России. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета муфтиев России Равил Гайнетдин.

Справедливости ради, сказано это было в далёком 2006 году. Тогда многие грешили национализмом с любым знаком, даже нынешняя икона российской оппозиции, узник Кремля Алексей navalny Навальный.

А спустя 15 лет Равиль Гайнутдин, российские мусульмане дружно проголосовали за государствообразующий русский народ и православного Бога в Основном законе. Времена изменились, да.

Но что такого согнуло недавних «русофобов» буквально в дугу? И не разогнётся ли она вскорости со страшной силой?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.04 / Получены новые подтверждения, что после травм головы увеличивается риск инсульта

26.10 / КПРФ договорилась о покупке Либертарианской партии России

20.04 / В центре Кемерова машина вылетела на тротуар после ДТП

07.12 / Наташа Королева распрощалась со своим музыкальным коллективом из-за пандемии

12.05 / Исследователи из США открыли новый класс противораковых соединений

15.10 / Мнение: Московские хроники

25.12 / Ушла искать любовь – Личное мнение

27.01 / Назван фрукт, который не рекомендуется есть натощак

06.12 / Ученые: Врожденные дефекты связаны с повышенным риском рака в позднем возрасте

11.07 / Мнение: О завидной жизни американских бомжей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика