Мнение: О перерождении «русофоба»

Цитата. «Концепция «русской нации» является искусственным, надуманным образованием, не имеющим опоры в реальности и в реальной истории. Термин «Русская земля» принадлежит далёкой старине. После разрушения Киева в XII веке другими русскими князьями во главе с Андреем Боголюбским, единая русская государственность, имевшая конфедеративный характер, де-факто и вовсе прекратилась. Последние остатки… «русской государственности» на севере Руси были уничтожены царем Иваном Грозным в его походе на Великий Новгород… От термина «русская нация» лучше либо совсем отказаться, либо понимать под ним всех россиян».

Кажется, такие слова мог бы произнести только небрат. Но…

Нет.

Это вполне гражданин России. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета муфтиев России Равил Гайнетдин.

Справедливости ради, сказано это было в далёком 2006 году. Тогда многие грешили национализмом с любым знаком, даже нынешняя икона российской оппозиции, узник Кремля Алексей navalny Навальный.

А спустя 15 лет Равиль Гайнутдин, российские мусульмане дружно проголосовали за государствообразующий русский народ и православного Бога в Основном законе. Времена изменились, да.

Но что такого согнуло недавних «русофобов» буквально в дугу? И не разогнётся ли она вскорости со страшной силой?

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