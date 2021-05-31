Трое россиян погибли при взрыве в ЦАР

Трое россиян и двое местных погибли при взрыве в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

«Трое российских союзников и двое полицейских ЦАР были убиты, есть также раненые», — уточнил агентству официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги.

«РИА Новости» со ссылкой на местное радио Radio Ndeke Luka пишет, что две полицейские машины подорвались в деревне Бандиба на северо-западе ЦАР. Сообщается, что еще пять пассажиров пострадали, раненых доставили в больницы. Официальный представитель правительства ЦАР подтвердил сообщения о гибели трех россиян при взрыве и осудил атаку, утверждает российское агентство.

Французская радиостанция RFI и Le Figaro называют погибших россиян бойцами частного военизированного формирования. Взрыв произошел во время движения армейской колонны по дороге между городами Берберати и Буар, более чем в 400 км от столицы страны — города Банги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Казни, изнасилования, грабежи

Во Франции вышло расследование о «бесчинствах российских наемников» в ЦАР. Вот самое главное

В июле 2018 года в ЦАР на блокпосту на пути в Бамбари были убиты российские журналистя Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Они отправились на съемку совместного с Центром управления расследований фильма о работе «ЧВК Вагнера». По версии СК, автомобиль журналистов остановила «группа вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски», которые потребовали отдать фото- и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления нападавшие расстреляли россиян, водителю удалось покинуть место происшествия, считает следствие.

Согласно материалам расследования центра «Досье» Расторгуев, Джемаль и Радченко с момента прилета в ЦАР были под контролем центральноафриканского жандарма, который координировал свои действия с сотрудниками структур Пригожина (которого СМИ связывают с «ЧВК Вагнера») и контролировал водителя группы Бьенвеню Дувокама, утверждают расследователи. По данным «Досье», он бывший служащий жандармерии. Отец Радченко Александр рассказывал, что одежду убитых сожгли без согласования с российскими властями. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что не знает об этом.

—