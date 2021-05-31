 

Мнение: “Парад победы над Израилем”

31.05.2021, 4:54, Разное
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В Секторе Газа бригада "Аль-Кассам" 28 мая провела импровизированный парад победы над Израилем, представив мобильные установки для запуска ракет и иранский дрон.

Между тем. оппозиционные партии в Израиле официально достигли соглашения о формировании коалиционного правительства, которое можно будет сформировано уже в течение недели (формально, в среду). И это означает полное политическое поражение Нетаньяху.
Будущий премьер-министр Израиля мультимиллионер Нафтали Беннетт уже заявил, что собирается вывести Израиль из бездны, в которую страну завел Нетаньяху. При этом, Беннетт заявил, что его правительство будет не левым, а еще более правым, нежели правительство Нетаньяху.
Нетаньяху в ответ заявил, что Беннетт обманывает Израиль и грядет "афера века" и заявил, что на самом деле Израиль хочет, чтобы он оставался премьер-министром. В целом, если правительство в среду будет объявлено, это будет означать, что Нетаньяху со своей "маленькой победоносной войной" полностью проиграл и его планы сломались о сопротивление палестинцев.

Источник: Colonel Cassad



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