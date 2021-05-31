Макей поделился видением Белоруссии в Союзном государстве

Союзное государство РФ и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру, сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

«Суверенитет – это независимость во внешней политике и верховенство государственной власти во внутренней политике. И в Договоре о создании Союзного государства четко говорится, что, создавая какие-то наднациональные структуры, оба государства сохраняют государственный суверенитет», – сообщил Макей в интервью «Коммерсанту» в ответ на вопрос о балансе процессов углубления интеграции и сохранения суверенитета.

Глава МИД Белоруссии уточнил, что не считает «суверенитет чем-то застывшим». «И мы видим, что сегодня небольшим государствам сложно выжить в периоды какой-то мировой экономической турбулентности, не обладая мощными ресурсами, поэтому мы отдаем себе четко отчет, что мы обязаны искать какие-то формы участия в интеграционных взаимодействиях, интеграционных процессах, чтобы сохранить наше государство», – продолжил министр.

В качестве примера Макей использовал ЕС. «Мы видим, что от сотрудничества в отдельных сферах и областях они постепенно продвигались к более продвинутым формам интеграции и в конечном итоге пришли к тому, что они готовы были пожертвовать определенными какими-то национальными функциями и передать часть этих функций на наднациональный уровень», – сказал министр.

Вместе с тем он признал, что в таких системах есть государства, которые «диктуют свою волю». «Вопрос заключается в готовности тех или иных государств поступиться в определенной мере какими-то функциями, которые будут переданы в наднациональные органы. Но при этом все должны понимать, что это должно принести эффект во всех отношениях: и с политической точки зрения, и в первую очередь с социально-экономической. Я не вижу никаких противоречий, и создание различных региональных структур в различных регионах на различных континентах подтверждает это», – сказал Макей.

По словам, главы МИД Белоруссии, «понятно, что государственный суверенитет [республики] будет сохраняться». «Более того, сегодня невозможно уже отказаться от независимого суверенного государства Беларусь, потому что это укоренилось в сознании народа, государственный суверенитет базируется на народном суверенитете», – заключил министр.

Напомним, 28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету республики. 9 мая Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай гибели главы республики вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий.