Устроивший стрельбу в Екатеринбурге пройдет психиатрическую экспертизу

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31.05.2021, 4:46, Новости дня
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Устроившего стрельбу с балкона своего дома в Екатеринбурге бывшего сотрудника полиции направят на психиатрическую экспертизу, сообщили в правоохранительных органах.

«Для установления психологических особенностей, психического состояния, мотивов его действий в рамках уголовного дела подозреваемому будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза», – приводит слова источника ТАСС.

Он добавил, что мужчина не состоял на учете у психиатра или нарколога.

Помощник руководителя управления СУ СК РФ по Свердловской области Максим Чалков сообщил, что стрелявший в момент инцидента был сильно пьян.

Накануне в Екатеринбурге мужчина открыл со своего балкона стрельбу по прохожим из охотничьего карабина. В результате пострадали девочка и сотрудник Росгвардии, который одним из первых приехал на место происшествия. Стрелявший оказался бывшим инспектором ППС, он задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя. По словам соседки открывшего стрельбу, мужчина якобы служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». Она также утверждает, что стрелявший ранее уже совершил убийство.



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