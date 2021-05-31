 

К бывшему мэру Владивостока пришли с обыском

31.05.2021, 4:46, Новости дня
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Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводят обыски в доме у бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, сообщила представитель ведомства Аврора Римская.

«Официально подтверждаю, что сотрудники управления проводят обыски дома у Олега Гуменюка», – приводит слова представителя ведомства ТАСС.

С каким расследованием связаны обыски, управление пока не уточняет.

В прошлый четверг дума Владивостока приняла отставку Гуменюка с поста мэра.

Напомним, 18 мая Гуменюк, занимавший в то время пост мэр Владивостока, сообщил, что вместе с вице-премьером, полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым и главой Приморья Олегом Кожемяко принял консолидированное решение о своей отставке.

Перед этим Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить Гуменюка написать заявление об увольнении и искать нового человека на этот пост. На ненадлежащую работу мэра пожаловался Кожемяко, он отметил, что городу выделяются значительные денежные средства на развитие, но качественных изменений не происходит.

Гуменюк стал исполняющим обязанности главы администрации Владивостока 22 декабря 2018 года, будучи до этого руководителем хозяйственного управления администрации Приморского края. 28 марта 2019 года дума города официально избрала его на пост мэра.



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