Египет раскрыл подробности смерти бывшего шефа разведки Украины

MOHAMMED ABU ZAID May 30, 2021

CAIRO: Прокурор Египта раскрыл подробности смерти бывшего главы украинской внешней разведки Виктора Гвоздя на Синае.

В своем заявлении он сообщил, что в пятницу прокуратура получила отчет из центральной больницы Дахаба на Южном Синае, в котором говорилось, что больница получил тело утонувшего.

Он также сообщил, что друг Гвоздя, сопровождавший его во время погружения, сказал, что был удивлен тем, как быстро, с чрезмерной скоростью, погибший всплыл на поверхность воды. Он попытался остановить его, опасаясь за его жизнь, но безуспешно, добавив, что когда они поднялись на поверхность, Гвоздь снял респиратор и был еще жив. Хотя ему и другому аквалангисту удалось вытащить его на берег, Гвоздь скончался после того, как был доставлен в больницу.

Он подтвердил, что никого не обвиняет в смерти Гвоздя, а сам он никогда не подозревался ни в каких уголовных преступлениях.

В заявлении генпрокурора говорится, что прокуратура провела расследование в отношении друга погибшего и владельца дайвинг-центра, чье снаряжение использовал Гвоздь в день инцидента, и тренера, который их сопровождал.

Прокуратура обнаружила синюшность на шее и лице утонувшего, выделения изо рта и красные пятна на его ногах и спине, никаких видимых повреждений на теле не найдено.

В заявлении говорилось, что прокуратура уведомила посольство Украины о случившемся и попросила прислать официального представителя для участия в расследовании.

Гвоздь какое-то время жил в Дахабе на Южном Синае.

Viktor Hvozd. (Photo/Twitter)