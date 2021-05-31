Мнение: О том, как Илон Маск оконфузил Владимира Путина

Администрация президента России Владимира Путина выпустила специальное указание в отношении американского предпринимателя Илона Маска. Это само по себе уже нонсенс и беспрецедентный случай. Но ещё более показательно, что именно послужило причиной такого экстраординарного решения.

Контекст здесь таков.

Примерно 10 дней назад, 21 мая, выступая по видеосвязи перед участниками форума «Новое знание», прошедшего в столичном Сколково, глава Tesla Inc. Илон Рив Маск заявил буквально следующее:

«Думаю, мы скоро будем присутствовать в России. Я думаю, это будет потрясающе. Нам также нужно смотреть более широко на Казахстан и другие страны СНГ. Это важно для нас».

Он также сообщил, что хочет, чтобы заводы компании находились не только в Китае, но и в других частях мира. «Потенциально мы рассматриваем Россию», — добавил он.

И тут началось…

В буквальном смысле – открылась бездна. Российские губернаторы, как настоящие бесприданницы на выданье, если не сказать резче, стали массово предлагать себя и свои регионы Илону Маску. Сразу несколько российских региональных руководителей обратились к американскому бизнесмену с просьбой разместить у них новый завод Tesla. Первым оказался глава Калужской области Владислав Шапша. «Предлагаю открыть первый завод в Калужской области. Регион полностью готов к этому», — написал он в своем Telegram-канале.

Вторым поспел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он обратился к Маску по-английски в своем Twitter: «Подмосковье — это, определённо, лучшее место для завода Tesla. Лучшие специалисты, идеальная логистика. Здесь уже производят Mercedes! Мы найдем вам отличное место». Затем аналогичное предложение опубликовал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. «Welcome to Udmurtia!» — написал он. Через полчаса он продублировал своё сообщение, дополнительно предложив Tesla налоговые льготы.

Далее о готовности принять у себя производство Tesla заявили власти Орловщины, Свердловщины, Калининграда и даже… Москвы. Последним в этом ряду оказался глава Ростовской области Василий Голубев. После чего в АП РФ решили, что хватит позориться. Администрация президента России «в резкой форме» попросила регионы прекратить предлагать свои площадки для проекта Илона Маска по строительству завода Tesla.

Что, в принципе, понятно. Во-первых, как знают все в России, «американец» Илон Маск – мошейник и прохиндей. Во-вторых, он всё же агент потенциального противника и #деньги его сомнительны. А в-третьих, ну сколько же можно позориться, вставая на задние лапки перед любым, кто посулит потенциальные инвестиции! Непорядок же. Вставать на задние лапки допустимо только перед президентской администрацией и правительственными чиновниками.

Скорее всего, Илон #Маск, известный тролль, даже не собирался инвестировать в Россию. Потенциально рассматривать – это вообще ни о чём. Но само то, что губернаторы массово выстроились в очередь даже за гипотетическими подачками от заокеанского дяди, не огромнейший ли конфуз для Владимира Путина, так и не сумевшего построить в России адекватный инвестиционный климат?

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