Спецслужбы США несколько лет шпионили за Меркель

…и другими политиками Европы через датский интернет-кабель.

Агентство национальной безопасности (АНБ) США на протяжении нескольких лет шпионило за канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также другими французскими, норвежскими и шведскими политиками через датский интернет-кабель, выяснили DR в совсемстном расследовании с SVT, NRK, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR.

По информации изданий, АНБ получало информацию, проходящую через интернет-кабель, соединяющий Европу и США. В частности, у американской спецслужбы оказались данные о сообщениях и звонках высших должностных лиц и политиков Европы, сообщают СМИ. Доступ к информации, по утверждению изданий, спецслужбам США предоставила Служба военной разведки Дании (FE). Расследование, которое помогло выявить и подтвердить слежку, шло как минимум с 2014 года и получило название «Операция Данхаммер».

Как утверждают СМИ, в число тех, за кем шпионило АНБ в рамках датско-американского сотрудничества, помимо Меркель, входили экс-министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас — президент ФРГ), немецкий политик Пер Штайнбрюк, а также датские министерства иностранных дел и финансов.

Представители правительств Норвегии и Швеции уже потребовали объяснений от Дании. «Мы требуем полной информации по вопросам, касающимся шведских граждан, компаний и интересов», — пояснил министр обороны Швеции Петер Хултквист. Как сообщает DR, министры обороны Швеции и Норвегии уже обсудили с министром обороны Дании Трине Брамсен данные расследования. «Мы серьезно относимся к обвинениям», — пояснил представитель военного ведомства Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

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Первая информация о том, что США шпионили за представителями европейских государств, поступала еще в 2013 году, однако сейчас, когда журналисты получили доступ к детализированным сообщениям, это подтверждается дополнительными данными, пишут СМИ.

При этом еще в 2015 году Германия прекратила внутреннее расследование прослушек телефона Меркель. Генеральный прокурор Германии Харальд Ранге сообщил, что АНБ не смогла предоставить достаточно доказательств, чтобы оправдать свои действия, а «обвинения в адрес АНБ не могут быть подтверждены согласно уголовному праву».

Расследование в отношении АНБ начали после того, как в 2013 году бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден рассказал журналистам о практике слежки, которую применяло АНБ. По его словам, агентство прослушивало телефонные разговоры высокопоставленных чиновников, в том числе и Меркель.

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