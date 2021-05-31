 

Советы, которые сделают жизнь стильной. Как носить платье в прохладные дни

31.05.2021, 4:12, Разное
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Некоторые женщины предпочитают платья брюкам и джинсам. Сегодня мы расскажем вам о том, как носить платье, чтобы выглядеть стильно даже в холодную погоду. Надеемся, что из предложенных вариантов вы сможете подобрать что-то для себя.

Покупайте вещи в комплекте

В магазинах одежды можно найти множество вариантов платьев, которые продаются с подходящими кардиганами или жилетами. В холодное время года такой вариант станет просто отличной находкой. Дополните его подходящими аксессуарами – и восхищенные взгляды вам обеспечены.

Платье на пуговицах

Только что за окном светило теплое солнышко, как вдруг подул холодный ветер или начался проливной дождь. Порой погода изменчива и непредсказуема. Но платья на пуговицах могут спасти вас в такой неприятной ситуации. Все дело в том, что под такое платье можно надеть жилет для дополнительного тепла. Такой наряд придаст вашему облику особое изящество и шик. Обратите внимание на платья в солнечно-желтых оттенках.

Многослойность

На улице прохладно, а вам хочется надеть платье с короткими рукавами? В таком случае наденьте под него теплую рубашку или джемпер с длинными рукавами. Замечательно, если у него будет высокий воротник. Тогда вы сможете закрыть не только руки, но и шею. Не забудьте про сапоги! Вот теперь вам никакая непогода не страшна!

Наденьте блейзер

Любите платья? Замечательно! Ведь они добавляют нашему облику женственности и романтичности. Однако позаботьтесь о том, чтобы в вашем гардеробе были блейзеры или кардиганы, которые будут сочетаться с платьями.

В сочетании с джинсами

Наденьте в холодную погоду джинсы, а поверх винтажное платье с разрезами. Вы будете выглядеть просто потрясающе!

С белыми сапогами

Черная обувь на фоне многих платьев выглядит несколько грубовато. В то время как белые сапожки или ботинки добавят вашему облику свежести и очарования!



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