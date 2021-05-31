Мнение: Белорусский больной

Отрывок из статьи Кашина про белорусского “батьку”, которого он, впрочем, иначе как “мерзавцем” и “ублюдком” не называет. И вот редкий случай, когда только и остается, что написать ППКС!

“…после августа прошлого года было много случаев, когда российская власть и лично Путин демонстрировали публичную поддержку белорусским людоедам, даже несмотря на то, что те неоднократно вредили и официальной России – то беря в заложники пригожинских чевэкашников, то избивая даже государственных российских журналистов. Даже когда в Москве лукашенковские бандиты похитили филолога-политолога Федуту, ФСБ в итоге сама взяла на себя ответственность за это похищение.

Российским ответом на любую выходку белорусских мерзавцев становилась виноватая куколдистская улыбочка, а уж на уровне российской пропаганды белорусский больной ублюдок с прошлого лета остается бесспорным положительным героем, и нынешние восторги романов-бабаянов по поводу того, что Протасевича теперь будут пытать и убивать, не менее омерзительны, чем собственно пытки.

С самого момента прошлогодних белорусских выборов Российская Федерация последовательно принимает на себя значительную часть ответственности за все белорусские злодейства , и неудивительно, что теперь сразу же поползли слухи, что не лукашенковское КГБ, а российская ФСБ на самом деле угоняла этот самолет, и каким бы сомнительным ни выглядело участие российской стороны в захвате самолета (нет даже серьезных оснований думать, что белорусы предупредили российскую сторону о своих планах), понятно, откуда берутся эти подозрения – за этот неполный год не было ни одного случая, когда Москва бы не пренебрегла своим правом одернуть белорусского людоеда.

Официальная версия, в которой белорусский ублюдок защищает Россию от перспективы установления в Минске прозападного режима, также не объясняет удивительной лояльности Путина усатому мерзавцу – боишься прозападной революции, захвати Минск сам, в конце концов. Но вместо этого Путин спокойно относится не только к террору и насилию, но и к многолетней дерусификации, проводимой мерзавцем. Как будто в этом странном тандеме главный именно усатый”.

https://republic.ru/posts/100519

Вот тоже да: безусловно, именно упомянутое отношение “патриотов” к белорусской дерусификации (точнее, отсутствие этого отношения) показывает как нельзя более ясно, что и российским “патриотам” на собственно русский язык по большому счету так же плевать, как и “национальным элитам” республик, то есть, по большому счету, “патриотов” нельзя назвать ни русскими, ни национальными. Впрочем, разве это сюрприз? Все – совки; в этой стране, увы, нет никого, кроме совков.