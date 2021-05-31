Мнение: Дети Крыма – детям Зайцево
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В конце апреля в Горловке прошла выставка детского рисунка "Дети Крыма – Детям Зайцево".
Изначально, выставку хотели провести в Зайцево, но из-за регулярных обстрелов и гибели людей, выставку провели в Горловке.
Слайд – шоу из рисунков, фотографий и видео-файлов с учащимися художественных школ Севастополя и Евпатории (Крым).
Музыкальные фрагменты из композиции Игоря Мялика.
Открытие выставки в Горловке. Рассказывает член Союза Писателей России Алексей Шорохов.
Сюжет на горловском ТВ.
Желающие присоединится к проекту "Дети мира – детям Зайцево" могут обращаться к координатору проекта Алексею Шорохову.
Почта – [email protected]
Телефон – 8 916 503 38 32
Стоит отметить, что сейчас на Донбассе растет новое поколение, которое никогда не жило на Украине. В этом году родившиеся в 2014-м году дети пойдут в школу.
От Украины они не видели ничего, кроме снарядов и мин летящих по их домам.
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Источник: Colonel Cassad
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