Папочке — подарок! – Личное мнение

Решила загуглить отца Анастасии Решетовой, по легенде — русского офицера.

Мне стало интересно, кто вырастил эту не слишком гордую женщину с зыбкими убеждениями, которая то в хиджаб нарядится, то с настежь распахнутой промежностью фотографируется.



Фото: Соцсети

Как-то не очень сходится всё: русский офицер и дочь нараспашку, да?

Занявшись этим вопросом, я поняла, в чём подвох.

О легендарном «русском офицере» Гугл знает немного. Но того, что знает, лично мне оказалось достаточным для того, чтобы сделать выводы.

Несколько лет назад, сожительствуя с Тимуром Юнусовым, Настя подарила папочке хороший немецкий автомобиль. Так говорит Гугл.

Папочка подарок не просто принял, но ещё и фотосессию на его фоне устроил.

Этот мужчина, приняв подарок, вроде как даже не задавался вопросом: на какие деньги куплен для него «Мерседес»? Чьи это, собственно, деньги? Каким образом они достались его дочери? Гарвард она не окончила, не работает и в Газпроме. Где взяла деньги его дочь — разве это не интересно отцу?

Настя, конечно, может сказать, что заработала на рекламе в Инстаграме. Ну, допустим, хотя лично я в это не верю, так как знаю подноготную всех социальных сетей и рекламы в них изнутри. Насте, с её степенью эффективности, может и дадут что по бартеру — туалетную воду, туалетную бумагу, вакуумный увеличитель для губ или что-то подобное, но платить деньги? Точно нет, таких идиотов на рекламном рынке давно не водится — разорились все.

Но даже если допустить, что Настя заработала на «Мерседес» для папы на рекламе, то благодаря чему именно она смогла стать публичной персоной и раскрутить Инстаграм? На чём раскрутить? Благодаря какому такому своему умению?

Вся публичность Решетовой построена на её сожительстве с Тимати, который так и не удосужился на ней жениться. Даже после рождения совместного ребёнка этот вечный холостяк на каблуках не позвал замуж дочь «русского офицера».

Разве гордый мужик примет подарок от дочери, купленный только лишь потому, что она сожительствует с определённым мужчиной?

Не было бы сожителя — не было бы и Мерседеса, не так ли? Это очевидное для меня, для вас мнение не может быть неочевидным для её отца, верно?

Получается, принимая подарок, папа Насти демонстрирует отсутствие гордости — я так вижу. И это, видимо, у них — семейное.

А вы бы смогли преподнести отцу подарок, полученный подобным путём, или вам было бы стыдно? Как бы отреагировал на такой подарок ваш папа? А если бы ваша дочь вам заработала так на автомобиль, что бы сделали?

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