Мнение: Побег в тюрьму



Диалог “жениха” и “невесты” (сцена из к/ф “Вокзал для двоих”)

Случайно попали в эти выходные на фильм «Вокзал для двоих» – его показывали на каком-то из задних каналов. Краем глаза посмотрел – хотя, во-первых, видел его уже много раз, а во-вторых – он остается у меня одним из едва ли не менее всего любимых фильмов Рязанова. Как-то он весь «не в масть» – даже хуже, пожалуй, странноватого «О бедном гусаре».

Прежде всего – там явный мискастинг практически на всех главных ролях. И Гурченко в роли трепетной официантки, и Басилашвили «пианист» (не могу не взять в кавычки), и даже вроде всегда максимально, зверски органичный Михалков… ну какой он проводник?! Побойтесь бога! Все актеры выламываются из образов. В этот раз я, правда, впервые обратил внимание, насколько откровенно в фильме Басилашвили гримировали под Таривердиева! Как-то это было, по-моему, чересчур издевательски со стороны Рязанова. Он и характерные «дымчатые» очки на Басилашвили нацепил, да и вообще – чтоб уже никто не усомнился, взял на роль уроженца Грузии «почти грузина» тоже почти грузина – Басилашвили!

(надеюсь, не надо рассказывать, что в основу сюжета положена реальная история, случившаяся с Таривердиевым – которого, правда, в итоге от тюрьмы все же отмазали)

Но я не об этом. Всегда фильм меня чем-то глухо раздражал, буквально каждым кадром – а тут я еще раз посмотрел краем глаза, и наконец заметил главную несуразицу. В чем там состоит финальная пуанта или, если хотите, кода? Отчего добрые советские зрительницы выходили из залов кинотеатров просветлевшие и зареванные?

Из-за финального длиннейшего и нуднейшего «пробега» Гурченко и Басилашвили по снежной целине, когда герои, как положено, падают, хрипят, шатаются – но все же неуклонно, из последних сил, бегут, а потом бредут, отдавая последние силы. Вопрос только – КУДА они бегут так истово?

И ответ малость обескураживает. В фильме, до сих пор любимом миллионами советских зрителей, который до сих пор стабильно крутят по телевизору, герои из последних сил бегут… в тюрьму. Рязанов показал крайне необычный «побег наоборот»: мы как-то привыкли, как узник из последних сил бежит ИЗ тюрьмы – на волю… А тут – наоборот: герой бежит в тюрьму.

Очень свежий, оригинальный ход. Как будто на спор: «а сумею ли я заставить зрителей сопереживать узнику, который бежит не из тюрьмы на волю, а с воли в тюрьму?» Особенно пикантно, что бежит в тюрьму, по фильму, НЕВИНОВНЫЙ. Бежит, чтобы честно отсидеть там «положенные» ему 3 года.

Только сейчас я все это осознал… и стало как-то противно. Как мыла поел.

Какой-то глобальный обман заложен в самом сюжете. Гнусная, пораженческая мораль – но, кстати, при этом удивительно созвучная нынешней эпохе «новой нормальности» с ее покорным «да, я буду носить намордник на лице день и ночь, потому что ТАК НАДО… хотя я ни в чем не виноват». Такое вот упоение своей невиновностью и принесенной ЖЕРТВОЙ. Неужели гений Рязанова как раз в том, что он еще тогда «всё угадал»?! И показал в метросексуале «пианисте Рябинине» ключевого человека 21 века – хотя до наступления века оставалось еще добрых 20 лет?!

Рябинин (я обнаружил эти детали вчера) – действительно метросексуал, у него какое-то размытое представление о собственном гендере: сначала он в лирической сцене распития украденного со свадьбы шампанского называет себя «невестой» (а героиня Гурченко принимает роль «жениха», причем далее в рамках «игры» она обращается к нему в женском роде, а он к ней – в мужском). И потом, уже перед финальным пробегом, на побывке в деревенской избе, герой Басилашвили рассказывает подруге, что он теперь в колонии «простой шнырь»… или (поясняет он) «уборщица» – почему-то опять в женском роде. Для неискушенных совков периода угара застоя (фильм вышел в 1982 году) эта «уборщица» звучала, быть может, вполне невинно – чего не сказать о нас нынешних, когда мы знаем о тюремных нравах намного больше.

Но сама эта идея… почему мы должны СОЧУВСТВОВАТЬ человеку, который изо всех сил бежит В ТЮРЬМУ?!! Не могу это понять и простить. И особый злой абсурд всего «пробега», как и финальной надрывной игры на аккордеоне, сидя на снегу – в том, что он весь проходит под музыку песни со словами «Живем мы что-то без азарта» и «Не бойтесь ставить все на карту».

Какая-то сверхжесткая ирония в этом. Раздавленный шнырь бежит – от своей бабы, в колонию торопится, где он в сплоченном зековском коллективе «уборщицей»! – отбывать свой срок ни за что под песню «Живешь ты что-то без азарта»! Похоже, Рязанов был какой-то адский тролль.

Смешнее всего было бы, если бы музыку к фильму написал Таривердиев.