Дрожжи ускорят рост помидоров, клубники и других растений: как правильно удобрять и опрыскивать

Пандемия коронавируса и связанная с ней вынужденная изоляция привели к тому, что люди вынуждены были находиться в самоизоляции. Некоторые использовали это время с пользой и решили заняться садоводством.

Чтобы растения пышно росли и были защищены от вредителей, нужно их укреплять самыми различными способами. В качестве удобрения можно использовать хлебные дрожжи. Это отличное решение, которое смогли оценить еще наши бабушки.

Большим преимуществом такого средства является то, что оно стимулирует активный рост растений, снабжает их требуемыми питательными веществами, защищает от грибковых болезней, а также является очень хорошей альтернативой химическим препаратам. Очень важно знать о том, как правильно приготовить и проводить опрыскивание при помощи спреев на основе дрожжей.

Дрожжи способствуют пышному росту растений и стимулируют цветение

Дрожжи достаточно широко используются в различных сферах жизни, именно поэтому их пользу сложно переоценить. Этот продукт используют пекари, повара, пивовары, производители косметических средств, а также те, кто заботится о здоровье и состоянии кожных покровов.

Кроме того, дрожжи способствуют росту растений и их более активному цветению. Секрет их действия заключается в их достаточно насыщенном составе.

Дрожжи являются хорошим источником витаминов группы В, а также минералов, таких как цинк, железо, фосфор, магний, селен, хром, калий. Кроме того, в состав входят углеводы, аминокислоты и жирные кислоты.

Именно благодаря таким биологически активным компонентам дрожжи оказывают очень хорошее действие на растения, выращиваемые на приусадебных участках. Удобрение, приготовленное на основе хлебопекарских дрожжей, помогает ускорить пышный рост растений, а также стимулирует пышное цветение.

Натуральные компоненты, входящие в состав дрожжей, способствуют созданию определенного защитного барьера против вредного воздействия внешних факторов, вредителей и грибковых болезней, таких как фитофтороз, мучнистая роса или серая гниль.

Как правильно приготовить удобрения?

Удобрения из пекарских дрожжей можно приготовить двумя способами. Первый требует применения процесса ферментации и занимает намного больше времени. Однако получается более результативное средство, так как ускоряет рост садовых и балконных растений, а также кустарников и фруктовых деревьев.

Чтобы приготовить удобрение, помимо дрожжей потребуется также вода и сахар. Предпочтительно использовать дождевую воду или полученную при варке картофеля или любых других овощей.

Для этого нужно кубик дрожжей поместить в ведро, засыпать 1 ст. сахарного песка и оставить примерно на 2 часа. По окончании этого времени растворенные дрожжи залить 10 л теплой воды, все хорошо размешать и оставить примерно на неделю. Спустя это время удобрение готово к применению. Можно использовать его для полива цветов, плодовых деревьев и кустов.

Быстрый способ приготовления удобрения

Дрожжевое удобрение можно приготовить более простым способом, который не требует слишком длительного времени. Для этого не нужно дожидаться процесса брожения. Достаточно только растолочь кубик дрожжей в ведре, залить его 10 л воды и хорошо все перемешать. Оставить примерно на час.

По истечении этого времени можно использовать удобрение для полива растений и кустарников. Это средство будет особенно полезно, когда используется компост, так как оно значительно ускоряет процесс компостирования.

Садоводы рекомендуют проводить подкормку растений и кустарников дрожжевым удобрением весной и летом. Натуральное средство стимулирует рост рассады, а также процесс цветения растений.

Дрожжевой спрей для защиты растений

Дрожжи можно использовать в форме спрея. Это средство помогает создать своего рода защитный барьер против негативных внешних факторов и патогенов, особенно грибкового происхождения, таких как фитофтороз, который поражает помидоры. Также это средство обеспечивает защиту от мучнистой росы, которая является основным врагом огурцов. Дрожжевой спрей эффективен против пятнистости листьев и серой гнили.

Для приготовления этого средства нужно просто растворить пачку дрожжей в 2 ст. молока, а затем перелить полученную смесь в ведро с 10 л воды. Все хорошо перемешать и добавить 1 ст. л. жидкого калиевого мыла. Благодаря этому компоненту спрей не будет стекать с листьев.

Готовое средство перелить в емкость с пульверизатором и опрыскать все листья растения, как верхние, так и нижние. Обработку следует проводить в период вегетации, примерно раз в неделю в хорошую погоду, когда нет ни дождя, ни ветра. Чаще всего таким средством опрыскивают посевы огурцов, помидоров, картофеля и клубники.