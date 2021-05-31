 

Стало известно, какие смартфоны получат операционную систему HarmonyOS в ближайшие дни

31.05.2021, 2:12, Новости дня
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В компании Huawei раскрыли список смартфонов, на которые со второго июня текущего года начнут устанавливать операционную систему HarmonyOS.

Как и ожидалось, сначала фирменная операционка попадет на флагманские модели, выпущенные под брендом китайского производителя. Это Huawei Mate 40/40 Pro/ 40 Pro+, P40/ Pro/ Pro+, Mate X2, Nova 8/ 8 Pro/ MatePad Pro 2/ MatePad Pro 2 5G.

Напомним, что ранее данные и аналогичные гаджеты Huawei выходили с фирменной прошивкой операционной системы Android. Однако корпорация уже разработала свою ОС, которая, как утверждают эксперты, работает стабильно и отличается рядом преимуществ перед традиционными западными программными продуктами. Кроме того, Huawei пытается избавиться от последствий наложенных на него санкций.



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