 

Мать Дудникова назвала возможную причину его ареста в Белоруссии

31.05.2021, 1:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Более года назад Егор Дудников, которого арестовали в Минске, переехал в Белоруссию к своей девушке, его могли арестовать за озвучивание материалов для оппозиции, сообщила его мать Юлия Дудникова.

«Он встречался с девушкой, он, собственно, ради девушки туда и поехал, пять лет у них идет общение, любовь у них. Чуть больше года, как он туда переехал к ней», – рассказала она РИА «Новости».

Дудникова добавила, что говорила с сыном по телефону буквально за несколько минут до его задержания, о случившемся ей рассказал хозяин квартиры, в которой Егор снимал комнату.

«Он (хозяин) сказал, что в полпервого ночи его разбудили и пригласили как понятого в комнату… Он сказал, что они ничего у него (сына) не изъяли, кроме микрофона», – поделилась Дудникова.

По ее словам, молодой человек на любительском уровне занимался озвучкой.

«У него был микрофон, он озвучивал аниме, он озвучивал компьютерные игры, какие-то рекламные ролики, занимался редактированием аудио, видео, текстов», – рассказала женщина, также она добавила, что среди рекламных роликов, которые озвучивал ее сын, могли быть заказы оппозиции, при этом в целом политикой молодой человек не интересовался.

Она также рассказала, что после задержания сына она приезжала в Минск и находилась там с 9 мая чуть больше недели, но в правоохранительных органах узнать о том, кто и почему задержал Егора, не удалось.

«Егор попросил его (адвоката) с нами связаться, что держат его в СИЗО КГБ и что предъявляют ему часть 1 статьи 342 (УК Белоруссии)», – сообщила женщина.

Дудникова отметила, что адвокат, которого она наняла для сына, не может попасть к молодому человеку. Также она обратилась в посольство РФ в Минске, ей пообещали помочь выяснить судьбу сына, но никаких сообщений она так и не получила.

«Сейчас связи с сыном нет, ни одно письмо до нас еще не дошло», – сказала Юлия Дудникова.

Ранее стало известно, что россиянина Егора Дудникова поместили под стражу на два месяца. Как сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр «Весна», 20-летний житель РФ Егор Дудников был задержан 5 мая в Минске. Тогда ему предъявили обвинение по статье об «организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок», по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Официального подтверждения этой информации не поступало.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.11 / Чтобы догнать армию США, в Китае рассчитывают на модернизацию и технологии

03.12 / Власти Литвы призвали жителей запастись едой на случай аварии на БелАЭС

24.01 / Малышева предупредила об опасностях потери обоняния при коронавирусе

21.08 / «Росэлектроника» покажет на «Армии-2020» интеллектуальную систему управления роботами

04.09 / Политика: РФ и Китай поборются за роль главного врага США

07.08 / 6 августа на Донбассе не было зафикисировано ни одного обстрела, сегодня стреляли уже дважды

13.01 / Иммунолог объяснил разницу в оценке эффективности китайской вакцины от коронавируса

20.11 / Разин обвинил «банду» в лишении Шатунова прав на песни «Ласкового мая»

07.08 / Сенат Конгресса США одобрил запрет приложения TikTok для госорганов

12.11 / Кравчук заявил о соблюдении Киевом минских договоренностей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика