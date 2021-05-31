Мать Дудникова назвала возможную причину его ареста в Белоруссии
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Более года назад Егор Дудников, которого арестовали в Минске, переехал в Белоруссию к своей девушке, его могли арестовать за озвучивание материалов для оппозиции, сообщила его мать Юлия Дудникова.
«Он встречался с девушкой, он, собственно, ради девушки туда и поехал, пять лет у них идет общение, любовь у них. Чуть больше года, как он туда переехал к ней», – рассказала она РИА «Новости».
Дудникова добавила, что говорила с сыном по телефону буквально за несколько минут до его задержания, о случившемся ей рассказал хозяин квартиры, в которой Егор снимал комнату.
«Он (хозяин) сказал, что в полпервого ночи его разбудили и пригласили как понятого в комнату… Он сказал, что они ничего у него (сына) не изъяли, кроме микрофона», – поделилась Дудникова.
По ее словам, молодой человек на любительском уровне занимался озвучкой.
«У него был микрофон, он озвучивал аниме, он озвучивал компьютерные игры, какие-то рекламные ролики, занимался редактированием аудио, видео, текстов», – рассказала женщина, также она добавила, что среди рекламных роликов, которые озвучивал ее сын, могли быть заказы оппозиции, при этом в целом политикой молодой человек не интересовался.
Она также рассказала, что после задержания сына она приезжала в Минск и находилась там с 9 мая чуть больше недели, но в правоохранительных органах узнать о том, кто и почему задержал Егора, не удалось.
«Егор попросил его (адвоката) с нами связаться, что держат его в СИЗО КГБ и что предъявляют ему часть 1 статьи 342 (УК Белоруссии)», – сообщила женщина.
Дудникова отметила, что адвокат, которого она наняла для сына, не может попасть к молодому человеку. Также она обратилась в посольство РФ в Минске, ей пообещали помочь выяснить судьбу сына, но никаких сообщений она так и не получила.
«Сейчас связи с сыном нет, ни одно письмо до нас еще не дошло», – сказала Юлия Дудникова.
Ранее стало известно, что россиянина Егора Дудникова поместили под стражу на два месяца. Как сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр «Весна», 20-летний житель РФ Егор Дудников был задержан 5 мая в Минске. Тогда ему предъявили обвинение по статье об «организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок», по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Официального подтверждения этой информации не поступало.
Смотреть комментарии → Комментариев нет