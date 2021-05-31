 

Стрелявший в ребенка в Екатеринбурге оказался бывшим инспектором ППС

31.05.2021, 1:28, Новости дня
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Открывший стрельбу в Екатеринбурге по девятилетней девочке и сотруднику Росгвардии работал рядовым инспектором ППС в звании старшего прапорщика и был уволен из органов внутренних дел более десяти лет назад, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Его уволили из органов внутренних дел порядка 10 лет [назад], еще до реорганизации милиции в полицию. Работал он рядовым инспектором ППС в звании старшего прапорщика», – приводит слова Горелых ТАСС.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что мужчина работает в частном охранном предприятии. Помощник руководителя управления СУ СК РФ по Свердловской области Максим Чалков подтвердил, что при задержании мужчина стрелял в сотрудников Росгвардии.

По словам директора торговой сети «Монетка» по безопасности Константина Сергеева, сотрудники магазина напротив дома, откуда велась стрельба, подали сигнал о «непонятных хлопках» в 20.00 (18.00 мск). Жители соседних зданий описывают мужчину, открывшего стрельбу, как пьющего.

Представители правоохранительных органов сняли оцепление на участке улицы Бородина, 31 в Екатеринбурге, где расположен дом, из окна которого бывший сотрудник органов внутренних дел открыл стрельбу. Жители смогли вернуться в свои квартиры.

Напомним, в воскресенье бывший полицейский открыл стрельбу из охотничьего карабина по прохожим со своего балкона в Екатеринбурге, в результате пострадали два человека, среди которых девочка и сотрудник Росгвардии, который одним из первых приехал на место стрельбы в Екатеринбурге. Стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя. Соседка открывшего стрельбу рассказала, что мужчина якобы служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». По ее словам, стрелявший ранее уже совершил убийство.



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