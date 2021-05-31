 

США решили ввести санкции против ряда компаний Белоруссии

31.05.2021, 1:28, Новости дня
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Министерство финансов США подтверждает, что с 3 июня возобновит действие рестрикций в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала из-за произошедшего 23 мая инцидента с самолетом компании Ryanair, сообщил представитель ведомства.

По данным Bloomberg, под санкции попадет и «производитель шин, предприятие по производству удобрений, а также производитель красок», передает ТАСС.

Как ожидается, с 3 июня американская администрация Джо Байдена возобновит рестрикции в отношении девяти госпредприятий Белоруссии, которые были освобождены из-под действия санкций серией генеральных лицензий Минфина США. Ранее Соединенные Штаты приостанавливали действие санкций, введенных в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала, «Белшина», «Гродно азот», «Гродно химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк стекловолокно».

Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

Глава авиакомпании Ryanair обвинил власти Белоруссии в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. РФ выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.

Законодатели США, Британии и стран ЕС призвали отстранить Белоруссию от ИКАО, приостановить возможности Минска использовать Интерпол и другие международные организации. Брюссель в ответ на действия Минска решил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. ЕС начал проработку секторальных санкций против Белоруссии.



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