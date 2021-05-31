Ее любили уличные музыканты и короли: интересные факты о скрипке

Скрипка – струнный инструмент с четырьмя струнами, по которым музыкант проводит смычком, рождая восхитительные звуки. Это один из самых популярных и распространенных во всем мире музыкальных инструментов, подобные струнные инструменты существуют уже более 1000 лет. Вот интересные факты о скрипках, которых вы, возможно, еще не слышали.

Родина скрипки

Арабский ребаб является прямым предком всех современных европейских музыкальных смычковых инструментов. В 9-м веке появилась византийская лира, а затем европейский ребек.

Историки сходятся во мнении, что современная скрипка появилась в Северной Италии в начале 16-го века. В течение последующих столетий именно здесь будут изготавливаться лучшие скрипки в мире.

Первым городом, преуспевшим в изготовлении этого музыкального инструмента, был город Брешиа, расположенный у подножия Альп. Однако родиной самых известных скрипок является Кремона, именно здесь творили Джузеппе Гварнери, Амати и Антонио Страдивари.

Скрипка была любимым инструментом у именитых композиторов и музыкантов. К примеру, Моцарт любил этот музыкальный инструмент больше всех остальных, скрипка была его фаворитом. Именно на ней он сочинял свою музыку и исполнял свои произведения чаще всего. В его музыкальной комнате было много инструментов, среди которых – несколько превосходных скрипок.

В настоящий момент скрипки не ограничиваются своим классическим видом и звучанием, многие современные исполнители используют электрические скрипки, подключая их к динамикам и получая громкий и неповторимый звук.

Любимица королей и бедняков

Скрипка – инструмент, который любили и уличные музыканты, и знаменитые дворяне, и короли. Король Франции Карл IX сделал заказ Андреа Амати в 1560 году, чтобы тот изготовил специально для него 24 скрипки. А один из этих благородных музыкальных инструментов, принадлежащих королю, является старейшей из сохранившихся скрипок и считается настоящим произведением искусства.

В 17-м веке начали формироваться современные музыкальные оркестры, и к этому времени скрипка уже была повсеместно популярна и любима. Она не могла не войти в состав оркестра, более того, она стала его самым значительным инструментом. Фактически в оркестре почти половину инструментов составляют скрипки, которые делятся на первые и вторые.

Самые известные

Скрипка итальянского скрипача Гаспаро де Сало считается одной из самых красивых и знаменитых. Она принадлежала Фернанду II, эрцгерцогу Австрии, а позже норвежскому виртуозу Уле Буллю, который играл на ней более 40 лет на тысячах концертов.

Еще одной знаменитой скрипкой является скрипка “Салабуэ”, изготовленная именитым Страдивари в 1716 году. Она знаменита тем, что является практически нетронутой, на ней почти не играли, потому ее состояние идеально. Хранится эта скрипка в музее Эшмола в Оксфорде.

А другая скрипка, изготовленная Страдивари, – “Леди Блант” – известна на весь мир как самый дорогой музыкальный инструмент, когда-либо проданный на аукционе. Она ушла с молотка в 2011 году за баснословную сумму в 15 875 800 долларов. Все деньги, вырученные с продажи творения Страдивари, были переданы в фонд помощи людям, пострадавшим на Северо-Востоке Японии от цунами и землетрясения.